سرپرست دانشگاه پیام‌نور فارس با تأکید بر حمایت خیران از دانشگاه، اعلام کرد: تمام تلاش خود را برای توسعه و بهبود شرایط تحصیلی دانشجویان این دانشگاه به‌کار می‌گیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احمد رستگار در سفر به لامرد، خنج و اوز و در نشست شورای خیرین بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور فارس که با حضور خیران این شهرستان‌ها برگزار شد، گفت: در دانشگاه پیام‌نور، همواره در تلاشیم تا بهترین امکانات را برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی فراهم کنیم و این امر بدون کمک خیرین محقق نخواهد شد.

او افزود: ما به عنوان مسئولان دانشگاه، از هیچ تلاشی برای توسعه و بهبود شرایط تحصیلی دانشجویان خود فروگذار نخواهیم کرد و این همکاری‌ها، شاه‌کلید تحقق این اهداف هستند.

رستگار ضمن تقدیر از مشارکت‌های خیرین در ساخت پروژه‌های دانشگاهی، به‌ویژه سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه پیام‌نور اوز، اظهار کرد: حمایت‌های بی‌دریغ خیرین در این منطقه نه تنها باعث ارتقای سطح علمی دانشگاه شده، بلکه فضایی مناسب برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری فراهم کرده است.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور فارس افزود: پروژه آمفی‌تئاتر اوز نمونه‌ای بارز از این همکاری‌های ارزشمند است که به دانشجویان و استادان این دانشگاه امکان می‌دهد تا در فضایی تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر به آموزش و پژوهش بپردازند.

رستگار همچنین با تأکید بر اهمیت تداوم حمایت‌های خیرین گفت: حمایت‌های خیرین در راستای توسعه علمی و فرهنگی منطقه بسیار باارزش است. خیرین با همکاری‌های خود، همواره در ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی منطقه سهم بزرگی داشته‌اند و دانشگاه پیام‌نور همواره از این همکاری‌ها بهره‌مند بوده است.

او ادامه داد: توسعه و پیشرفت در هر جامعه نیازمند هم‌افزایی و همدلی است. از این رو، امیدواریم که این هم‌افزایی همچنان ادامه یابد و خیرین عزیز با حمایت‌های بیشتر خود، به تحقق اهداف علمی و فرهنگی در جنوب استان فارس کمک کنند.

رستگار با بیان اینکه خیرین لامردی همواره در حمایت از پروژه‌های علمی پیشگام بوده‌اند، گفت: حمایت‌های بی‌دریغ خیرین در لامرد سبب شده است که این دانشگاه بتواند در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی خود گام‌های مؤثری بردارد.

سرپرست دانشگاه پیام‌‎نور فارس تأکید کرد: مشارکت خیرین در ساخت پروژه‌های دانشگاهی، نه تنها به پیشرفت علمی کمک می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم به بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز می‌انجامد.

او در ادامه با بیان این‌که همکاری مستمر خیرین و دانشگاه پیام‌نور می‌تواند موجب تحقق چشم‌اندازهای بزرگتری برای توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی در جنوب استان فارس شود، گفت: دانشگاه پیام‌نور همواره آماده است تا در کنار خیرین، در راستای ارتقای سطح آموزش و پژوهش گام بردارد.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور فارس از ادامه همکاری‌های مؤثر با خیرین در پروژه‌های آینده خبر داد و بر اهمیت این مشارکت‌ها در تحقق اهداف دانشگاه تأکید کرد.

