باشگاه‌خبرنگاران ؛ محبوبه کباری- علیرضا واحدی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی، گام تازه‌ای در مسیر شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی برداشته است.

وی ادامه داد: این طرح که در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اجرا درآمده، تمامی بنگاه‌های اقتصادی را موظف می‌کند تا فاکتورهای فروش خود را به‌صورت الکترونیکی و در لحظه در سامانه مؤدیان ثبت کنند.

او بیان کرد: با اجرای این طرح، تمامی تراکنش‌ها، خرید و فروش‌ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت آنلاین قابل رهگیری است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پیش از اجرای این طرح، بسیاری از مؤدیان با صدور فاکتورهای کاغذی صوری، بخشی از درآمد واقعی خود را از چشم نظام مالیاتی پنهان می‌کردند، گفت: ما با اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان و سامانه‌های فروش به درگاه الکترونیکی سازمان مالیاتی، امکان چنین تخلفاتی را به حداقل رسانده‌ایم.

وی افزود: صورت‌حساب الکترونیکی به‌طور مستقیم موجب شفاف شدن گردش مالی بنگاه‌ها شده و فرارهای مالیاتی گسترده در برخی اصناف و شرکت‌ها را کاهش داده است.

پیش از این، «محمد برزگری»، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرده بود که: «با اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی، بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌های تجاری کشور قابل رصد شده و فرار مالیاتی در برخی گروه‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.»

کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای کامل این طرح، عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند؛ زیرا همه فعالان اقتصادی در شرایطی برابر موظف به پرداخت مالیات بر اساس عملکرد واقعی خود خواهند بود.

به‌گفته کارشناسان، این طرح اگر با جدیت و نظارت دقیق ادامه یابد، می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد شفاف، عادلانه و هوشمند ایران تبدیل شود