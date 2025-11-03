باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نشست تخصصی «بازآفرینی امید، دوره همسانسازی آموزش تیمهای بازتوانی روانی اجتماعی بحران شهر تهران» با اشاره به اهمیت نقش بازتوانی روانی اجتماعی در مراحل پس از بحران گفت: بازتوانی روانی اجتماعی، حلقهای حیاتی در مدیریت جامع بحران است. اگر در کنار بازسازی فیزیکی، ترمیم روان و بازگرداندن حس امنیت و اعتماد در جامعه نادیده گرفته شود، فرایند بازسازی واقعی هرگز کامل نخواهد شد.
نصیری افزود: در ابتدای شیوع کرونا، وقتی مأموریت فعالسازی ستاد مدیریت بحران کرونا به ما محول شد، مشاهده کردیم نیروی آشنا با حوزه سلامت و بازتوانی وجود ندارد. از همینرو، موضوع بازتوانی جسمی و روانی را بهعنوان یکی از ارکان مدیریت بحران وارد ساختار سازمان کردیم و از ظرفیت روانپزشکان، مددکاران اجتماعی و درمانگران بهره گرفتیم.
او با تشکر از همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و شهرداری تهران، اظهار کرد: در تمرینهای بزرگ و برنامههای بازتوانی، از همراهی این عزیزان بهرهمند بودیم و معتقدیم بازتوانی اجتماعی همانند امداد و نجات باید جدی گرفته شود. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که حضور تیمهای روانشناس و مددکار در صحنههای بحران، نهتنها به کاهش اضطراب و آسیبهای روانی مردم کمک کرد، بلکه موجب انسجام اجتماعی و بازگشت امید در کوتاهترین زمان ممکن شد. از این رو سازمان مدیریت بحران تهران توسعه و یکپارچهسازی این ظرفیتها را یکی از اولویتهای راهبردی خود میداند.
در ادامه، دکتر سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، به آسیبشناسی سیاستها و برنامههای اقدام بازتوانی در مواجهه با بحرانها پرداخت و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان تأکید کرد.
همچنین دکتر شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درباره ضرورت توسعه و یکپارچهسازی تیمهای بازتوانی در شهر تهران سخن گفت و به ایجاد ساختار مشترک میان وزارت بهداشت و مدیریت بحران اشاره کرد.
دکتر غفارزاده، مدیر دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز با بیان تجارب بازتوانی در جنگ ۱۲ روزه، حضور میدانی نیروهای تخصصی در روزهای نخست بحران را الگویی برای آینده دانست.
در بخش دیگری از مراسم، سه نفر از مددکاران و روانشناسان فعال در جنگ ۱۲ روزه، روایتهای انسانی و میدانی خود از حمایت روانی آسیبدیدگان را بیان کردند.
در پایان این رویداد، از کارشناسان نمونه حوزه بازتوانی روانی–اجتماعی از دستگاههای مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی استان تهران، جمعیت هلال احمر تهران، نظام روانشناسی و مشاوره، انجمن مددکاران اجتماعی ایران، اداره کل سلامت شهرداری تهران و شرکت شهر سالم تقدیر به عمل آمد.