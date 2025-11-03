سرپرست شرکت گاز فارس با اشاره به کاهش دما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در این استان، بر رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا زارعیان گفت: مشترکان باید از وسایل گازسوز استاندارد، دارای شعله آبی و متناسب با محیط استفاده کنند و در نصب بخاری‌ها از لوله‌های فلزی گالوانیزه بهره ببرند، زیرا استفاده از لوله‌های آلومینیومی و آکاردئونی مورد تأیید نیست.

او افزود: سرد بودن لوله بخاری نشانه عملکرد نامناسب دودکش است و باید بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام شود.

سرپرست شرکت گاز استان فارس توصیه کرد: مصرف‌کنندگان پیش از استفاده از بخاری از باز بودن مسیر دودکش، نصب کلاهک H شکل و استاندارد بودن شیلنگ و بست اطمینان حاصل کنند و برای بررسی نشتی گاز از کف صابون استفاده کنند.

زارعیان هشدار داد: نصب نادرست وسایل گازسوز، استفاده از بخاری‌های غیراستاندارد یا اجاق‌گاز برای گرمایش و تهویه نامناسب از مهم‌ترین دلایل بروز حوادث گازسوز است.

سرپرست شرکت گاز فارس از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه نشتی یا حادثه، سریعاً با شماره ۱۹۴(امداد گاز) تماس بگیرند.

او با اشاره به اجرای طرح‌های آموزشی و فرهنگی در زمینه ایمنی و صرفه‌جویی گفت: طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و پویش همیار گاز از جمله اقدامات مؤثر شرکت در ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز است.

زارعیان در پایان گفت: همکاران شرکت گاز استان فارس به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی هستند تا در طول زمستان، تأمین پایدار و ایمن گاز برای همه مشترکان فراهم باشد.

منبع: شرکت گاز فارس