رسانههای محلی روز دوشنبه اعلام کردند که پلیس اسرائیل، یفات تومر-یروشالمی، دادستان کل ارتش که در حال کنارهگیری است و سرهنگ بازنشسته ماتان سولومش، دادستان ارشد نظامی سابق ارتش را به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به انتشار ویدئویی که نشان میدهد سربازان اسرائیلی به طرز وحشیانهای به یک اسیر فلسطینی در زندان نظامی سدی تیمان در جنوب اسرائیل حمله میکنند، دستگیر کرد.
کان، پخش کننده عمومی اسرائیل، اعلام کرد که تومر-یروشالمی به ظن مانع تراشی در اجرای عدالت و نقض اعتماد بازداشت شده است. پلیس پس از بازجویی تصمیم خواهد گرفت که آیا درخواست تمدید بازداشت او را بدهد یا خیر.
به گفته این رسانه، انتظار میرود او به اتهام مانعتراشی در روند تحقیقات، افشای اطلاعات طبقهبندیشده و ارائه شهادت دروغ پس از ارتباط با انتشار فیلم، مورد بازجویی قرار گیرد. پلیس میگوید او به دو رئیس ستاد، دیوان عالی، متهمان و عموم مردم دروغ گفته است.
کان گفت پیامها و شهادتهای موجود در اختیار پلیس نشان میدهد که سولوماش میدانست تومر-یروشالمی پشت این افشاگری است، اما هنگام آغاز تحقیقات داخلی، آن را گزارش نکرد.
روزنامه یدیعوت آحارانوت نوشت که پلیس به عنوان بخشی از تحقیقات، درخواست تمدید پنج روزه بازداشت سولوماش را کرده است.
تومر-یروشالمی روز جمعه استعفا داد و به دورهای که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود، پایان داد، در بحبوحه جنجال بر سر اینکه چه کسی این ویدئو را فاش کرده است، که باعث خشم محلی و بینالمللی و درخواستها برای تعطیلی زندان بدنام سدی تیمان شد.
او در نامه استعفای خود به ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، که توسط روزنامه هاآرتص منتشر شد، نوشت: «من انتشار مطالب را برای رسانهها جهت مقابله با تبلیغات دروغین علیه سیستم اجرای قانون ارتش مجاز کردم.» او افزود که «مسئولیت کامل» هر مطلبی که به مطبوعات رسیده را بر عهده میگیرد.
این روزنامه نوشت که چهرههای برجسته راستگرا پس از انتشار این ویدئو، به تحریک علیه او ادامه دادند. اسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم گفت که او «به دلیل شدت سوءظنها» به سِمت خود باز نخواهد گشت و اعلام کرد که به زودی یک جایگزین موقت منصوب خواهد کرد و روند معرفی یک دادستان کل نظامی جدید را آغاز خواهد کرد.
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی راست افراطی، در تلگرام گفت که تومر-یروشالمی «به خاطر امنیت خودش» تحت نظارت دقیق در بازداشت قرار گرفته است.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه گفت که حادثه سوءاستفاده در سد تیمان «مخربترین» ضربه به وجهه اسرائیل و ارتش آن است.
ویدئوی فاششده که در اوت ۲۰۲۴ منتشر شد، سربازانی را نشان میدهد که یک بازداشتشده فلسطینی دستبند و پابند زده را احاطه کردهاند که رو به پایین دراز کشیده و او را با سپر ضدشورش کتک میزنند. این بازداشتشده که هویتش فاش نشده، بعداً با جراحات شدید در بیمارستان بستری شد.
در ماه فوریه، دادستانهای نظامی پنج سرباز را به دلیل این حمله متهم کردند. کیفرخواست میگوید که سربازان پس از انتقال بازداشتشده به این مرکز در ۵ ژوئیه ۲۰۲۴، او را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند که باعث شکستگیهای متعدد و پارگی داخلی شده است.
دادگاه حکم سکوت در مورد نام متهمان صادر کرده است. آنها در بازداشت نیستند و با هیچ شرایط محدودکنندهای روبهرو نیستند.
به گفته گروههای حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی، بیش از ۱۰۰۰۰ فلسطینی در حال حاضر در زندانهای اسرائیل از جمله زنان و کودکان نگهداری میشوند و با شکنجه، گرسنگی و بیتوجهی پزشکی روبهرو هستند. چندین بازداشتشده در بازداشت جان خود را از دست دادهاند.
