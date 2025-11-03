سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرد: مدیران و معلمان مدارس ابتدایی عادی از این پس می‌توانند از طریق سامانه سیدا، دانش‌آموزان مشکوک به اختلال یادگیری و دیرآموز را به مراکز جامع سنجش، آموزش و توانبخشی ارجاع دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام کرد: مدیران و معلمان مدارس ابتدایی عادی از این پس می‌توانند از طریق سامانه سیدا، دانش‌آموزان مشکوک به اختلال یادگیری و دیرآموز را به مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله به هنگام رشدی و تربیتی منطقه خود ارجاع دهند تا این این گروه از دانش‌آموزان بتوانند از این مراکز خدمات دریافت کنند.

 در ادامه اطلاعیه سازمان آموزش و پرورش استثنایی آمده است: نظر به اهمیت شناسایی به موقع و ارجاع دانش‌آموزان مشکوک به اختلال یادگیری ویژه و دیرآموز به مراکز جامع سنجش، آموزش، توان‌بخشی و مداخله بهنگام رشدی و تربیتی، به اطلاع می‌رساند؛ دانش‌آموزان باید برای انجام ارزیابی دقیق و دریافت مداخلات تخصصی به مراکز مربوطه معرفی شوند؛ لذا مدیران و معلمان مدارس ابتدایی می‌توانند درخواست خود را مبنی بر ارجاع دانش‌آموز و استفاده از خدمات تخصصی مرکز جامع منطقه مربوطه، از طریق سامانه سیدا (سامانه یکپارچه دانش‌آموزی) ثبت کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همکاری شما مدیران و معلمان مدارس ابتدایی در این زمینه نقش موثری در حمایت از دانش‌آموزان اختلال یادگیری ویژه و دیرآموز خواهد داشت.

