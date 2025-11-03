باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حسنی اظهار کرد: در بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صمت، استان فارس در سه ماهه اول سال جاری در خصوص نسبت شکایات رسیدگی شده استان به شکایات قابل رسیدگی، توانست مقام اول کشور را به دست آورد.

او افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون در استان فارس ۲۳۳۷ گزارش مردمی ثبت شده است که از این تعداد ۳۶۰ گزارش منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است.

معاون بازرسی اداره‌کل صمت فارس از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ سامانه رسیدگی به شکایات مردمی اطلاع دهند تا در اسرع وقت، بازرسان آن را مورد بازرسی قرار دهند.

به گفته حسنی، عموم مردم از طریق سایت www.۱۲۴.ir نیز می‌توانند گزارش خود را ثبت کنند.

منبع: سازمان صمت فارس