باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز -دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه- در مراسم افتتاح پروژه‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در سخنانی با تشکر و قدردانی از تمام مهندسان و کارشناسان که در زمینه رفع ناترازی‌ها تلاش می‌کنند، گفت: در این روز‌ها شما عزیزان فشار‌های بسیاری را در زمینه آب، برق و گاز تحمل می‌کنید، اما علیرغم طعنه‌هایی که زده می‌شود این تلاش‌ها بسیار ستودنی است چرا که اعداد و ارقامی که در حوزه‌های مختلف صنعت آب و برق بیان شد، نشانگر این است که در مدت کوتاهی توانسته‌اید به نتیجه مطلوب برسید.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر چنانچه بر دستگاه و نهادی فشار‌ها را افزایش می‌دهیم یا توصیه‌ای می‌کنیم برای ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی است، اظهار داشت: دشمن اکنون در تلاش است تا با توجه به وضعیت ناترازی‌ها از اختلافات داخلی سوء استفاده کند، اما همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند رمز موفقیت کشور در حفظ وحدت و انسجام ملی است. از اینرو باید تمام دستگاه‌ها، با یکدیگر هماهنگ و منسجم عمل کنند تا در زمینه رفع ناترازی‌ها اقدامات مؤثری انجام بدهیم.

پزشکیان همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه را ستود و یادآور شد: تمام تلاش ما این است تا همانطور که مردم در جنگ ۱۲ روزه مقابل دشمن ایستادند به آنها خدمت کنیم. چنانچه مردم تلاش و کوشش ما را ببینند و آگاه باشند که در تمامی زمینه‌ها خدمت می‌کنیم، آنها با ما خواهند بود. دشمن ما قلدر، زورگو و قدار است تلاش ما باید زمینه‌ساز ناامیدی آنها را فراهم کند و از سوی دیگر مردم با سربلندی به زندگی خود ادامه دهند. شاید این سختی‌ها لطف خداست تا بیدار شویم و روش‌های نوین را در توسعه در نظر بگیریم.

رئیس‌جمهور گفت: ۸ سال است که بارندگی در کشور کمتر از میانگین ۵۰ ساله است بنابراین برای اصلاح الگوی مصرف از مردم می‌خواهیم تا کمک کنند. چنانچه هر کس در هر جایگاهی انرژی را بهینه مصرف کند و مراعات حال یکدیگر را در سراسر کشور داشته باشیم، آب، برق و گاز قطع نخواهد شد و کمترین تنش را در کشور شاهد خواهیم بود و واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ها برق خواهند داشت.

پزشکیان با تأکید بر اینکه باید روند سوخت خانه‌ها از گاز به برق منتقل شود، تأکید کرد: انجام این کار به پایداری انرژی، حفظ محیط زیست و مدیریت درست مصرف کمک شایانی می‌کند. در زمینه اصلاح الگوی مصرف و نصب پنل‌های خورشیدی برای واحد‌های مسکونی هم باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک‌ها به مردم تسهیلات ارائه دهند. تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول در حوزه انرژی باید تشریفات را کنار بگذارند و تجربه بخش‌های موفق را به طور فراگیر معرفی کنیم تا الگویی برای اصلاح و مصرف بهینه انرژی باشد. اگر اراده کنیم و بخواهیم تمام طرح‌ها و برنامه‌ها در این راستا به خوبی پیش خواهد رفت. بی‌شک همینطور که هر یک از شما استانداران و کارشناسان بیان کردید آنچه که امروز شاهدید نسبت به وعده‌های پیشین خود پیشرفت داشته و تمام پروژه‌ها رشدی فراتر از چشم‌اندازی که برای آن در نظر گرفته بودیم داشته است.

رئیس‌جمهور با اشاره به برقراری ثبات و امنیت در کشور یادآور شد: برای توسعه پایدار همه‌جانبه باید تمام طرح‌ها قابل اجرا و شکوهمند باشند، بنابراین دست به دست هم دهیم تا با قدرت و عزت برای سربلندی ایران، گام برداریم.

پزشکیان در پایان بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فضای مجازی، تأکید کرد و گفت: براساس آموزه‌های الهی باید به بهترین شکل کارهایمان را پیش بببریم و کیفیت ارتباطات‌مان افزایش یابد. اگر بتوانیم ذهنیت خود را تغییر دهیم، بی‌شک به سمت بهبود کیفیت کارهایمان حرکت خواهیم کرد.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم وزیر نیرو با اشاره به اینکه از نظر تأمین انرژی در شرایط بسیار سختی بسر می‌بریم، گفت: در حوزه صنعت آب از مردم تقاضای همکاری داریم تا به اصلاح الگوی مصرف توجه داشته باشند. همچنین آب مشترکان بدمصرف را چنانچه مصرف خود را کنترل نکنند، قطع خواهد شد. همچنین یکی از مواردی که باید در این شرایط به آن توجه کنیم استفاده از آب خاکستری است که تصفیه‌خانه فاضلاب رباط کریم می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد. به عنوان مثال از این آب در حوزه صنعت تولید چوب می‌توان استفاده کرد.

علی‌آبادی با بیان اینکه در تابستان برای کاهش هدر رفت شبکه آب ناچار شدیم فشار آن را کاهش دهیم، توضیح داد: پروژه انتقال آب از سد طالقان به استان‌های البرز و تهران یک کار بزرگ بود که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و توانستیم امسال آن را به بهره‌برداری برسانیم. در این پروژه در هر ثانیه ۵ متر مکعب آب به این دو استان منتقل می‌شود. همچنین باید از مردم به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی تشکر کنیم.

وزیر نیرو جایگزینی لامپ‌های ال‌ای‌دی و کم‌مصرف با لامپ‌های پرمصرف، تعویض موتور کولر‌های آبی و بهبود راندمان این وسایل سرمایشی را از اقداماتی برشمرد که در راستای کاهش ناترازی انرژی برق و افزایش پایداری شبکه برق در کشور انجام شده است.

علی آبادی همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیروگاهی با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی را هم از دیگر فعالیت‌های انجام شده در حوزه اصلاح الگوی مصرف برشمرد.

در بخش دیگر این مراسم استانداران تهران، مرکزی، البرز به تشریح نکات فنی و تخصصی پروژه‌هایی که قرار است امروز به افتتاح و بهره‌برداری برسند، پرداختند.

در ادامه رئیس‌جمهور از نیروگاه سیکل ترکیبی سهند در استان آذربایجان شرقی، تصفیه‌خانه فاضلاب آب رباط کریم (فاز مایع) به همراه شبکه و خطوط جمع‌آوری فاضلاب در استان تهران، پروژه انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه‌خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران و ۱۷۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی بهره‌برداری کرد و دستور آغاز عملیات اجرایی ۷۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق پرداخت را صادر کرد.

همچنین تفاهم‌نامه فیمابین کمیته امداد و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر به امضا رسید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری