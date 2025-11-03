تیم فوتبال استقلال ایران در بازی با الوحدات اردن پنج بازیکن خود را در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر اَمان به مصاف الوحدات اردن خواهد رفت.

پیش از این، حبیب فرعباسی، روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت و همچنین علیرضا کوشکی به علت محرومیت از همراهی تیم در این دیدار بازمانده بودند. در همین حال، عارف آقاسی مدافع میانی استقلال نیز در آستانه این دیدار دچار سرماخوردگی شده و حضورش در ترکیب تیم منتفی است.

دیدار دو تیم از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران و با قضاوت احمد عکاشه بن احمد العبادو داور سنگاپوری برگزار خواهد شد.

آبی‌پوشان امیدوارند با وجود غیبت چند بازیکن تأثیرگذار، بتوانند در این دیدار خارج از خانه عملکرد موفقی داشته باشند و شانس خود را برای صعود از گروه افزایش دهند.

لطفا بازی رو ببرین، من یک تراکتوری شش آتیشه هستم و از تیم های پیروزی و استقلال متنفرم، ولی ازتون میخوام که این بازی هاتونو ببرین و با کمک تراکتور و سپاهان سهمیه لیگ نخبگان کشورمونو به سه برسونید، ما ایران بزرگیم،برازنده نیست که جزیره های خلیج فارس دو و سه نماینده در لیگ نخبگان داشته باشن و کشور ما یک نماینده... لطفا ببرید نه بخاطر هواداراتون بلکه بخاطر عزت ایران، شما تیم بزرگی هستین ک تیم دوم و جوانانتونم میتونه این تیم رو ببره لطفا بهانه نیارین و بجنگین و ببرید
استقلال یه تیم آماده هم روی نیمکت داره.. خیالی نیست جیگر
