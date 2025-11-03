باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت ۱۳ آبان به شرح زیر است:
«سیزدهم آبان، یادآور حوادث سرنوشت ساز و ایجاد بسترهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این روز، خاطره تبعید حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) به عنوان معمار کبیر انقلاب، کشتار دانش آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار را زنده میکند؛ حوادثی که هر یک از آنها فصل نوینی در مبارزه با استکبار جهانی و استقلال طلبی ملت ایران گشود. دشمن آمریکایی در طول حدود ۵ دهه گذشته از هیچ اقدامی برای تعدی به حقوق ملت ایران فروگذار نکرده است. آنان در ادامهی تلاشهای مذبوحانه خود در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تجاوز آشکار به خاک کشورمان و پشتیبانی آشکار و تمام قد از تعرض بی شرمانه رژیم تروریستی صهیونی، هوشیاری ملت ایران را افزایش دادند و دشمن ستیزی مردم عزیزمان را ارتقا بخشیدند و از عمق توطئه ها، فتنهها و دسیسههای دشمن پرده برداشته شد.
تمام تلاش آمریکا به عنوان مرکز فتنه در جهان و دشمن صهیونی بر آن است تا با دمیدن بر موضع هراس و تزریق رعب از جنگی دیگر، آنچه در میدان نبرد از دستیابی به آن عاجز ماندند را در میدان رسانه، افکار عمومی و بازیهای تبلیغاتی به دست آورند. دشمن، خود به خوبی میداند که در اثر ضربات دردناک و سیلیهای محکم و پیاپی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دلیل انسجام و همبستگی ملت ایران، آمادگی نیروهای مسلح و به خصوص اراده الهی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) امکان تعدی مجدد را از دست داده است و میکوشد تا ملت مقاوم ایران را در وضعیت تعلیق «نه جنگ و نه صلح» قرار دهد.
ستاد کل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و تبریک مجاهدتها در این روز بزرگ به تمامی دانش آموزان، معلمان و خانوادههای گرامی، تاکید مینماید فرزندان شما در نیروهای مسلح دست در دست یکدیگر و متحد در دفاع از حرم شریف ایران زمین، استوارند و با چشمهای بیدار و انگیزه پولادین برای مقابله با هرگونه خطا از سوی دشمن و وارد آوردن ضربهای که کیان رسوای صهیونیستی را بر باد دهد، آماده پاسخ به هر نوع نگاه حرام به سرزمین کشور عزیزمان ایران، هستند. اراده مستحکم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اسلامی ایران، از توکل بر خداوند متعال، مدیریت حکیمانه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) و اعتماد خالص ملت ایران و پایمردی شما مردم عزیز، توان میگیرد.»