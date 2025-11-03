صدای استکبارستیزی از تریبون «مثبت آموزش» در ۱۳ آبان

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه آموزش، آرمین عابدینی افزود: ویژه‌برنامه ۱۳ آبان با اجرای اشکان تفنگ‌سازان، حسین کربلایی‌طاهر و زهرا حاجی‌علی از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح پخش می‌شود و طی آن، ارتباط زنده با مراکز استان‌ها برقرار شده و گفت‌و‌گو‌های تلفنی با معلمان برگزیده از تهران و سایر استان‌ها انجام می‌گیرد تا جلوه‌های مختلف روحیه مقاومت و آگاهی دانش‌آموزان در سراسر کشور به تصویر کشیده شود.

وی تصریح کرد: مهمانان برنامه ازجمله فاطمه انصاری، پژوهشگر حوزه استکبارستیزی و مدیر هنرستان، محمود قنبرزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی دوره‌های سوادآموزی و پژوهشگر این حوزه و سیدعبی‌متولی امامی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در گفت‌و‌گو‌های تخصصی نقش آموزش در تقویت روحیه مقاومت را بررسی می‌کنند. عابدینی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از مناسبت‌های گذشته گفت: از اواسط مهر، دانش‌آموزان خود را برای ۱۳ آبان آماده کرده‌اند و در مدارس، کاردستی‌ها و ویژه‌برنامه‌هایی طراحی کرده‌اند که نشان‌دهنده آگاهی و فهم عمیق آنها از اهمیت مبارزه با استکبار است. نسل امروز به تجربه‌های گذشته و حتی شهادت هم‌کلاسی‌ها و دوستان خود توجه دارد و با انگیزه‌ای مضاعف ۱۳ آبان را گرامی می‌دارد.

وی در پایان تأکید کرد: شبکه آموزش در دوره تحول، توجه ویژه‌ای به نیاز‌ها و دغدغه‌های دانش‌آموزان داشته است و برنامه‌هایی مانند «مثبت آموزش» تلاش می‌کنند در مناسبت‌های ملی، ارتباط مؤثر و ملموسی با جامعه هدف خود برقرار کنند تا پیام‌های مهم آموزشی، فرهنگی و انقلابی به نسل جوان منتقل شود.