معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون، ۴۰ هزار هکتار زمین به منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین زمین مناسب برای اجرای طرح‌های مسکن، گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون، در مجموع از طریق مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون‌های ماده ۵ و کارگروه‌های زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ۷۲ هزار و ۱۸۱ هکتار زمین به منظور تأمین مسکن اقشار هدف الحاق شد.

وی افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۴۰ هزار هکتار زمین به منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب کرده است که از این میزان، حدود ۱۹ هزار و ۹۸ هکتار آن مربوط به احداث شهرک یا شهر‌های جدید است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: استان یزد با میزان یک‌هزار و ۸۶۰ هکتار بیشترین مساحت احداث شهرک‌های جدید را به خود اختصاص داده است. همچنین استان سیستان و بلوچستان با مساحت ۲ هزار و ۲۲۸ هکتار در صدر استان‌های کشور به منظور الحاق به شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر است.

وی یادآور شد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای طرح اقدام ملی مسکن ۴ هزار و ۷۰۹ هکتار زمین تصویب کرده است که مقایسه این آمار، رشد چندین‌برابری در طرح نهضت ملی مسکن را نشان می‌دهد.

کاظمیان با بیان اینکه بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی مسکن مقرر شد تا برای تسریع در فرایند تصویب الحاق اراضی در شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مصوبه نهایی تلقی شود، تصریح کرد: در طی این مدت همچنین ۲۴ هزار و ۱۷۹ هکتار زمین به شهر‌های کوچک برای افزایش مساحت سکونتگاهی و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد الحاق شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان اظهار کرد: بخشی از اراضی مورد نیاز این طرح نیز از طریق تغییرات کاربری اراضی و افزایش تراکم در محدوده شهر‌ها تأمین شده است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: الحاق زمین ، طرح نهضت ملی مسکن
خبرهای مرتبط
سرعت سامانه املاک و اسکان افزایش یافت
رکوردشکنی‌های جدید سامانه املاک و اسکان/ ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان به کمتر از دو دقیقه رسید
اتمام ۲۲۰ هزار واحد مسکن روستایی تا پایان آذرماه
۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۱:۰۴ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
باسلام خدمت خانم صادق وزیر راه و شهر سازی. خانم وزیر خواهشمندیم که سفری هم به شهر جدید بهارستان اصفهان
انجام دهید تا چشم کار میکند زمین داریم خدا شاهد است
مانده شهر یزد. سیستان بلوچستان. قم و غیره در این شهر شما میتوانید بهترین دست آورده خود را به سراسر ایران نشان دهید خانم صادق وزیر راه و شهرسازی تو خدا اقدام کنید برای ویلا سازی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
سلام خسته نباشید حالا اونایی درحال ساخت وسازهستن بسازید تحویل بدهیدبعدبه پروژه ای بعدی فکرکنید تهیه .ثبت ومجوزگیری کنید .لی اول قبلی ها تکمیل کنیدناختم بخیرشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بابا جمع کنید هنوز طرح اقدام ملی مسکن بعد از ۷ سال در شهرستان شهربابک استان کرمان کوچه ها و خیابان هاش خاکی هست و هیچ مسئولی در شهر پاسخگو نمی‌باشد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ن
۱۷:۲۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
قشر متوسط ضعیف جامعه بی بهره از ایرانی بودن هستند.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
فرم ج قرمز را با شرایطی ،، سبز کنید.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
انگار مال پدرشان را می خواهند بدهند که دست و پاهایشان می لرزد
۰
۱۱
پاسخ دادن
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی: درگاه های اینترنتی مسدود می شود /آزار و اذیت خانواده‌ها در بوم گردی‌های غیر مجاز+ فیلم
آخرین اخبار
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی: درگاه های اینترنتی مسدود می شود /آزار و اذیت خانواده‌ها در بوم گردی‌های غیر مجاز+ فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
نتایج قرعه‌کشی نهمین دوره ایران خودرو اعلام شد
افزایش قیمت بلیت هواپیما تایید شد/ افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت
سرعت سامانه املاک و اسکان افزایش یافت
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
۴۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب شد
برچیده شدن فاکتور‌های صوری از طریق اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی
وزیر نیرو: انتقال آب از سد طالقان، تأمین آب ۳ میلیون نفر را تضمین می‌کند
اسقاط ۱۲۸ هزار خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال تاکنون
۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی بخش خصوصی در گمرکات کشور است
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها تا رکوردشکنی شاخص کل بورس
اجرای شهر هوشمند کلید می خورد
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۷ هزار واحدی همراه شد
استانداردسازی هزینه نیست/ ارتقای کیفیت خودرو، تقاضای خرید را افزایش می‌دهد
ثبت سفارش نهاده‌های دامی افزایش یافت
۱۹۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از فردا در استان تهران توزیع می‌شود
دو حراج سکه در آبان ماه توسط مرکز مبادله برگزار می‌شود
بدهکاران ارزی در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات ارزی قرار دارند
توقف ۱۰ ماهه تخصیص ارز، واردات برنج را متوقف کرده است
اختصاص ۳۸ درصد گاز کشور به نیروگاه‌ها
نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت+ لیست نرخنامه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۲ آبان‌ماه
شاخص کل بورس ایران سقف خود را شکست و یک رکورد جدید زد+ عکس
تکذیب وام سهام عدالت/ سهامداران مراقب کلاهبرداران باشند
میزان و بازپرداخت کارت رفاهی متصل به اوراق گام مطابق با وام ازدواج خواهد بود
جراحی اقتصادی برای بانک‌های ناتراز باید ادامه یابد
ترمیم بودجه ارزی کالا‌های اساسی و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی راه حلی برای تنظیم بازار نهاده دامی