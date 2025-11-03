معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون، ۴۰ هزار هکتار زمین به منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین زمین مناسب برای اجرای طرحهای مسکن، گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون، در مجموع از طریق مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیونهای ماده ۵ و کارگروههای زیربنایی و شورای برنامهریزی و توسعه استان، ۷۲ هزار و ۱۸۱ هکتار زمین به منظور تأمین مسکن اقشار هدف الحاق شد.
وی افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۴۰ هزار هکتار زمین به منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب کرده است که از این میزان، حدود ۱۹ هزار و ۹۸ هکتار آن مربوط به احداث شهرک یا شهرهای جدید است.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: استان یزد با میزان یکهزار و ۸۶۰ هکتار بیشترین مساحت احداث شهرکهای جدید را به خود اختصاص داده است. همچنین استان سیستان و بلوچستان با مساحت ۲ هزار و ۲۲۸ هکتار در صدر استانهای کشور به منظور الحاق به شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر است.
وی یادآور شد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای طرح اقدام ملی مسکن ۴ هزار و ۷۰۹ هکتار زمین تصویب کرده است که مقایسه این آمار، رشد چندینبرابری در طرح نهضت ملی مسکن را نشان میدهد.
کاظمیان با بیان اینکه بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی مسکن مقرر شد تا برای تسریع در فرایند تصویب الحاق اراضی در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان به عنوان مصوبه نهایی تلقی شود، تصریح کرد: در طی این مدت همچنین ۲۴ هزار و ۱۷۹ هکتار زمین به شهرهای کوچک برای افزایش مساحت سکونتگاهی و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد الحاق شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان اظهار کرد: بخشی از اراضی مورد نیاز این طرح نیز از طریق تغییرات کاربری اراضی و افزایش تراکم در محدوده شهرها تأمین شده است.
منبع: وزارت راه و شهرسازی