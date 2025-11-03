باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اجرای این طرح کلان گفت: در سال‌های اخیر صدور سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی یکی از اولویت‌های مهم مدیریت امور اراضی استان بوده و خوشبختانه در این راستا ۲۶ هزار و ۶۶۱ فقره سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی استان لرستان صادر شده است.

علی کردعلیوند تأکید کرد: این اسناد برای مساحت گسترده‌ای از اراضی کشاورزی استان که حدود ۴۱۳ هزار هکتار می‌شود، صادر شده و باعث افزایش اطمینان کشاورزان از امنیت مالکیت خود می‌شود.

وی در تشریح پیامدهای مثبت این طرح افزود: صدور سند تک‌برگ علاوه بر حفظ حقوق کشاورزان، نقش قابل‌توجهی در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و افزایش سطح اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی دارد.

به گفته کردعلیوند، این سندها به‌عنوان اسناد مالکیت معتبر، مشکلات احتمالی در مالکیت اراضی را کاهش می‌دهند و فرایند قانونی کشاورزی را تسهیل می‌کنند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تداوم این پروژه، از برنامه‌های آینده خبر داد و گفت: صدور سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی استان همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش داریم تا در آینده نزدیک تمامی اراضی کشاورزی استان که شرایط لازم را دارند، تحت پوشش این طرح قرار گیرند.