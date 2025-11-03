رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب تعدادی از مواد طرح «مقابله با نفوذ دشمنان» در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تصویب بخشی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان در نشست اخیر این کمیسیون خبر داد.

عزیزی در تشریح جزئیات این نشست گفت: در جلسه اخیر کمیسیون، بررسی و ارزیابی جزئیات طرح مقابله با نفوذ دشمنان در دستور کار اعضا قرار داشت و پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان، تعدادی از مواد این طرح به تصویب رسید.

او افزود: در این نشست، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های کارشناسی خود را درخصوص ابعاد مختلف طرح ارائه کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: این طرح با هدف مقابله هوشمندانه با نفوذ دشمنان و ارتقای توان دفاعی و اطلاعاتی کشور تدوین شده و بررسی سایر مفاد آن در جلسات آتی کمیسیون ادامه خواهد داشت.

عزیزی با اشاره به اهمیت این طرح در شرایط کنونی تأکید کرد: مقابله با نفوذ دشمنان نه‌تنها یک ضرورت امنیتی بلکه یک وظیفه ملی و انقلابی است که باید با همکاری نهادهای مختلف به‌صورت جامع دنبال شود.

او خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مسیر بررسی این طرح، نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط را به‌صورت مستمر دریافت کرده و تلاش می‌کند مصوبه نهایی، کارآمد، دقیق و قابل اجرا باشد.

منبع: دفتر نماینده مجلس شیراز