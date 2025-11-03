سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس از کشف نزدیک به ۱۰ تن کود شیمیایی و مکمل تغذیه‌ای گیاهی غیرمجاز و تقلبی در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاووس همتی سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به کشف نزدیک به ۱۰ تن کود شیمیایی و مکمل تغذیه‌ای گیاهی غیرمجاز و تقلبی در شیراز، اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی در شهر شیراز، گروه پایش و نظارت بر سم و کود این سازمان و نمایندگان اماکن و تعزیرات حکومتی با دستور مقام قضایی از انبار نگهداری کالا‌های مذکور بازدید کردند.

او افزود: پس از بازرسی‌های فنی کارشناسان، نزدیک به ۱۰ تن انواع کود از جمله اسید هیومیک، دی آمونیوم فسفات و گوگرد گرانوله غیرمجاز و تقلبی کشف شد که با دستور قاضی، توقیف و جمع‌آوری شدند.

همتی هشدار داد: کود‌های غیرمجاز می‌تواند تعادل عناصر غذایی خاک را بر هم زده و یا در گیاه بی‌اثر بوده، اما باعث آلودگی خاک شود.

سرپرست معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: کشاورزان در موقع خرید نسبت به بررسی مجوز‌های لازم و شماره ثبت کودی از طریق سامانه ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴ اقدام و از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: کود شیمیایی ، مکمل تغذیه ای ، تقلبی
