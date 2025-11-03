رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: اهتمام به محله و واگذاری امور مردم به مردم از طریق اجرای طرح محله محوری، کلان پروژه دولت در حوزه اجتماعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد بطحایی در نشست با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مدیران کل اجتماعی استانها را مسئول اصلی اجرا و نیل به اهداف برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور دانست و گفت: خوشبختانه این برنامه از زمان ابلاغ توسط وزیر کشور در اول مهر از مرحله وارد اجرا شده و موانع و مشکلات آن به تدریج در حال رفع است.
وی با اشاره به تجربههای موفقی که در کشور با رویکرد محله محوری انجام گرفته است گفت: باید بپذیریم که راهی جز تغییر برنامه ریزی متمرکز نداریم و این موضوع به صورت قانونی نیز تکلیف شده و به کرات مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر کشور قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: نظام برنامه ریزی و اجرایی متمرکز با چالشهای فراوانی روبهرو است، تجربیات سایر کشورها نیز نشان میدهد محله محوری رویکرد موثری در رفع این چالش هاست.
معاون وزیر کشور، ضعف هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را بزرگترین چالش در حوزه اجتماعی دانست و تصریح کرد: مهمترین مأموریت شبکه مدیریت محلهمحور، ایجاد هماهنگی و انسجامبخشی به نهادها و دستگاههای فعال در این عرصه و سپس استخراج خلاءها و برنامهریزی برای رفع آنها است.
وی با اشاره به ناکامی برخی طرحهای پیشین در این زمینه تاکید کرد: باید باور به امکان رویکرد جدید و توانایی در رفع معضلات با روشهای جدید تقویت شود؛ این برنامه حتما به خلاقیت و نوآوری نیاز دارد و تجربیات گذشته دیگر به تنهایی برای رفع مشکلات کفایت نمیکند.
بطحایی تاکید کرد که کمیته راهبری، پیشرفت این طرح در استانها را نظارت و ارزیابی خواهد کرد و گزارشها به صورت مستمر به وزیر کشور و رئیس محترم جمهور ارائه خواهد شد.
بطحایی در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: قوه مجریه که از طریق استانداریها و فرمانداریها با این محلهها و در این طرح مرتبط است، نقش پشتیبان و تسهیل گر را خواهد داشت؛ ضمن اینکه سازمان امور اجتماعی وزارت کشور هم در سطح ملی، راهبری ملی و نظارت کلان طراحی و اجرای طرح را برعهده دارد.
معاون وزیر کشور با تشکر از استانداران در اهتمام به اجرای طرح محله محوری گفت: از استانداران و فرمانداران میخواهم نسبت به این موضوع حساسیت و اهتمام لازم را داشته باشند تا همان گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با استانداران فرمودند، مسئولان اجرایی استان و شهرستان، در میان مردم بروند و از نزدیک زمینه تحقق اهداف این طرح را فراهم سازند.
در بخش دیگر این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به تبیین قرارگاه ملی مسجد و نقطه نظرات خود در مورد رویکرد محله محوری پرداخت.
وی رویکردهای سخت افزاری و زیرساختی و خیریهای را ناکافی دانست و افزود: ذهنیت افراد، رویاها و تصاویری که از آینده دارند باید در رویکرد محله محوری مورد تاکید قرار بگیرید.
حجتالاسلام قمی، بر اهمیت توجه به اصل کرامت انسانی و بهرهگیری از مشایخ، مقبولین و معتمدین محلی و سرمایههای انسانی برآمده از دل مردم تاکید کرد و این عوامل را زمینهساز اقبال مردمی و فراگیر به طرح محلهمحور دانست.
وی خاطرنشان کرد: امیدآفرینی عمیقترین، ریشهدارترین و مهمترین دستاوردی است که اجرای طرحهای محلهمحور میتواند در جامعه ایجاد کند.
وی با اشاره به ماندگاری طرحهای موفق، بیان کرد: طرحهای موفق، پس از طراحان و مجریان نیز توسط مردم ادامه داده میشوند؛ همراه شدن مردم و مردمی شدن طرح محلهمحوری، ماندگاری آن را تضمین میکند.
در ابتدای این نشست تخصصی، حمیدرضا صرامی مشاور وزیر در امور اجتماعی و رئیس کمیته ملی راهبری و نظارت برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده اظهار کرد: تبادل اندیشهها موجب افزایش خرد جمعی و دانش فنی خواهد شد؛ به اشتراک گذاشتن تجربیات میتواند پیشرفت برنامه را در استانها تسریع نماید.
