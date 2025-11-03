سازمان تامین اجتماعی از بسته شدن پرونده دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بر مبنای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی مکلف‌اند در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولان را با رعایت قوانین مربوطه، متناسب‌سازی کنند. طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اجرایی شد. در این چارچوب، متناسب‌سازی علاوه بر ۲ سال اخیر در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد داشت؛ این فرایند باید به شکلی اجرا شود که در پایان سال سوم، ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری جبران شود.

از آبان سال ۱۴۰۳ و آغاز دوره مدیریت جدید سازمان، اجرای این قانون به عنوان مطالبه بازنشستگان و مستمری بگیران در دستور کار قرار گرفت و احکام متناسب‌سازی مربوط به سال ۱۴۰۳ صادر و در همان ماه عملیاتی شد و به طور مستمر ادامه پیدا کرد. مابه‌التفاوت متناسب سازی حقوق ۱۴۰۳ در اردیبهشت سال جاری برای کلیه مشمولین پرداخت و از همان ماه متناسب‌سازی ۱۴۰۴ نیز محاسبه، عملیاتی و پرداخت مستمری‌ها بر این اساس اجرایی شد.

در نهایت علی‌رغم محدودیت‌های تامین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی کشور، پس از تامین منابع مالی لازم بویژه وصول مطالبات سازمان از دولت، پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ (حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان) نیز از ۱۲ شهریور تا ۱۲ آبان سال جاری پرداخت و تسویه شد تا بدین ترتیب پرونده گام اول و دوم متناسب سازی برای حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی به طور کامل بسته شود.

رشد بی‌سابقه حقوق مستمری‌بگیران علی‌رغم محدودیت‌های مالی

با یادآوری این موضوع که متناسب‌سازی در هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی به معنای پرداخت مبلغ ثابت به کلیه مستمری بگیران نیست و طبق اصول محاسبات بیمه و با لحاظ مستمری هر فرد اجرا می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه طبق قانون، حداقل بگیران (کسانی که با توجه به مدت سابقه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مستمری آنان کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال برقراری بوده و مطابق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تا آن سطح ترمیم شده است) مشمول متناسب سازی نیستند، با پیگیری‌های بعمل آمده و مجوز‌های اخذ شده در سال گذشته، ماهانه مبلغی به عنوان «کمک به حفظ قدرت خرید ۱۴۰۳» پرداخت شد.

لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۴ بن معیشت بازنشستگان با ۵۰ درصد افزایش، به۶۰۰ هزار تومان، حق عائله‌مندی با ۵۰ درصد افزایش به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق اولاد (به‌ازای هر فرزند) با ۱۰۰ درصد افزایش، یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان است.

خروجی نهایی متناسب‌سازی و افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، افزایش قابل توجه مجموع مستمری و متناسب سازی ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ را به طور میانگین حدود ۵۶ درصد رشد نشان می‌دهد که بالاترین درصد افزایش در مقایسه با شاغلین و سایر صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

ماهانه بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان متناسب‌سازی ۱۴۰۴ و بیش از ۲۲۰۰ میلیاردتومان بابت متناسب‌سازی افزایش یافته سال گذشته پرداخت و در فیش حقوقی مستمری بگیران درج می‌شود و به این ترتیب هزینه ماهانه متناسب‌سازی سال جاری حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان است.

منبع: سازمان تامین اجتماعی

Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۰۳:۴۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
سایت و اپلیکیشن سازمان تامین اجتماعی کار نمی کند به سازمان مراجعه کردم پاسخ دادند خراب است و مشکل دارد لطفا بررسی بفرمایید.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
فقط خدا از زندگی بازنشسته حداقل بگیر خبر داره وبس ..
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خدا ذلیلتون کنه من معلم بازنشسته ام چندین ماهه گوشت و مرغ و شیر و تخم مرغ واقعا نتونستم بخرم
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن کاشانی
۲۰:۳۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
انشاالله الهی آمین؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
درمورد فوق العاده خاص کارکنان بازنشسته نیز پی گیری شود
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
آقای تامین اجتماعی لطفاً پول به آتیه سازان بدید تا معوقات ما رو بدهند. همش داریم از جیب خرج می کنیم برای درمان
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر خیرابادی
۱۸:۳۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
همیشه حرفی که می شود این هست که صندوق نا تراز هست چرا چون دولت برداشتی های که داشته پرداخت نشد است امروز هم در همین چند ما از سال می رود اجناس چند برابر شد است اگر حقوق با تبرم عملیاتی نشود. حتی پنجاه در صد هم اضافه شود هیو ارزشی ندارد امسالر چهل در صد اگر اضافه شد باشد چون اجناس چند برابر شد است پول که واریز می شچد هیچ ارزشی ندارد سفره های مردم از سال قبل هم خالی تر شد است چون حقوق با تبرم زمین تا آسمان فرق دارد اگر کار شناسی حقوق اضافه می شود چرا از سال گذشته هم مشکلات ما بیشتر شد است چون کسی جلو تبرم را نمی گیرد
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
صندوق تامین اجتماعی خلاصه بداد بازنشسته هاش و مستمری بگیرهاش رسید ولی بازنشستگان خدمات کشوری هنوز اندر خم یک کوچه اند و معلوم نیست تا کی !! و تا کیه از یوغ فقر و فلاکت و درماندگی ها رهایی پیدا کنند شاید زمانی باشد که بازمانده هایش دنبال گواهی فوت و سایر کارهای انحصار وراثت و این چیزها باشند ... !!
الان در حال حاضر حقوق یک فرد بازنشسته تامین اجتماعی کاملا دوبرابر حقوق بازنشسته خدمات کشوری در شرایط یکسان اداری هستش یک تبعیض کاملا متفاوت و روشن و سایر تفاوت ها دیگر ... !!
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن کلانتری
۱۶:۴۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
حقوقی که به بازنشستگان و مستمری بگیران ماهان پرداخت می‌شود خرج نصف روز آقازاده ها وروسا است
مستمری بگیران کرایه خانه دارند خرج ومخارج زندگی دارند
وووووووو؟
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
يك سر از هفت سر اژدها
۱۶:۲۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
بجاي اين مبلغ 5/5 همت كه به سر بازنشستگان منت ميگذاريد / جلوي رشد تورم افسار گسيخته رو بگيريد.
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
واقعا بی سابقه بوده خدارو شکر ما پنجاه درصد حقوق هر ماه پس انداز میکنیم ، با پنجاه درصد باقی مانده اجاره خانه دو الی سه کیلو گوشت ده الی بیست کیلو برنج هفته ای چهار الی پنج کیلو میوه سه الی چهار ماهی و مرغ میخریم از شما سپاسگذاریم
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۶:۱۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
با این گرانی و تورم شدید مواد غذایی پوشاک و هزینه مدرسه بچه ها افزایش مستمری و معوقات آن بسیار ناچیز است. جلوی این گرانی افسار گسیخته کارخانه ها را بگیرید.
۰
۱۴
پاسخ دادن
