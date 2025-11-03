شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از تخریب مقبره ملا نصیرا و شیخ کبیر در شهرستان بابل استان مازندران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مقبره ملا نصیرا و شیخ کبیر در شهرستان بابل واقع شده است. هم اکنون این مقبره تاریخی بر اثر عدم مرمت و بازسازی در آستانه تخریب قرار دارد. این بنای تاریخی که در سال ۱۲۹۵ هجری قمری در دوزه ناصر الدین شاه قاچار ساخته شده است اخیرا براثر بارش باران در حال فروپاشی می‌باشد. این اثر تاریخی باشماره ۱۵۲۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. هم اکنون که در فصل بارش باران و برف قرار داریم؛ این بنای تاریخی بیشتر در معرض تخریب است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

