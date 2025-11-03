مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز از سرویس دهی ناوگان این سازمان به ورزشگاه یادگار امام برای تماشاگران بازی تراکتور ایران–الشرطه عراق از بعد ازظهر امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -محمد حسین زاده گفت: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های تراکتور ایران و الشرطه عراق از دیدار‌های هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا، ناوگان اتوبوسرانی تبریز برای مراجعه تماشاگران پرشور و فهیم به ورزشگاه یادگار امام(ره) خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد کرد.

وی افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

حسین زاده ادامه داد: تماشاگران می‌توانند از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه از طریق مبادی فوق، با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به ورزشگاه یادگار امام(ره) مراجعه کنند.

دیدار تیم‌های تراکتور ایران و الشرطه عراق روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: مسابقه فوتبال ، ناوگان اتوبوسرانی
خبرهای مرتبط
سرویس‌دهی اتوبوسرانی به تماشاگران بازی تراکتور - فولاد
افزایش ساعات کاری ناوگان اتوبوسرانی تبریز 
سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به تماشاگران تراکتور – ذوب آهن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در تبریز
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی در تبریز
واحد گاز نیروگاه کلاس «اف» سهند بناب افتتاح شد
سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز به ورزشگاه یادگار امام
اعلام مسیر‌های هشت گانه راهپیمایی ۱۳ آبان در تبریز