باشگاه خبرنگاران جوان _ الله نظر شه بخش اظهار کرد: یک‌هزار و ۴۷۴ مورد بازرسی در هفت ماه نخست سالجاری از کارگاه‌های دارای نیروی کار خارجی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش‌از ۱۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: ۶۱ گشت مشترک برای شناسایی شاغلان خارجی غیرمجاز در کارگاه‌های سیستان و بلوچستان انجام شد که این شاخص نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در نتیجه این اقدامات ۳۲ کارفرمای متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شدند که نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده و رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: در هفت ماه سالجاری، ۱۲۸ نیروی کار ایرانی به جای اتباع خارجی در واحد‌های تولیدی، خدماتی و عمرانی فعال در سیستان و بلوچستان به کار گرفته شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ درصد رشد داشته است.

شه بخش خاطرنشان کرد: تقویت اشتغال نیرو‌های بومی، صیانت از فرصت‌های شغلی موجود و برخورد با اشتغال نیروی کار خارجی غیرمجاز از اولویت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تداوم این رویکرد در سالجاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان