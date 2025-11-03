باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی عیدیپور، مدیرعامل سازمان آتشنشانی شیراز، با اشاره به مهار آتشسوزی در یک انبار لوازم برقی واقع در خیابان قاآنی شمالی، اظهار کرد: این حادثه که در یک منزل مسکونی با کاربری غیرمجاز انبار لوازم برقی رخ داد، هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت.
او ادامه داد: امروز، ۱۲ آبان ماه، در ساعت ۱۴ و ۵ دقیقه پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۱۱، ۱۹ و ۲ به همراه ۴ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمهسنگین به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شیراز، افزود: آتشنشانان از چند جهت مختلف، با استفاده از لولههای آب پرفشار و عملیات خنکسازی، از سرایت آتش به منازل اطراف جلوگیری کردند.
عیدیپور بیان کرد: علت این حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتشنشانی در حال بررسی است.