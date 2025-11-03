باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعلام کرد که روز سهشنبه پیکر ۴۵ فلسطینی از اسرائیل به نوار غزه را منتقل کرده است. این اقدام در چارچوب توافق آتشبس میانجیگری شده توسط آمریکا انجام شده و شمار کل پیکرهای تحویل شده به ۲۷۰ نفر رسیده است.
بر اساس توافق آتشبسی که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده میانجیگری شد، رژیم صهیونیستی متعهد شده به ازای تحویل هر جسد اسرائیلی، پیکر ۱۵ شهید فلسطینی را بازگرداند.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی روز دوشنبه تأیید کرد که بقایای تحویلدادهشده توسط حماس در روز گذشته، متعلق به سه گروگان به نامهای اومر نئوترا، اوز دانیل و سرهنگ اساف حمامی است که در طی حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) ربوده شده بودند.
