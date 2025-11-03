عملیات اصلاح و بازسازی ۸ کیلومتر از شبکه فرسوده توزیع آب روستای "قلعه‌کهنه" از توابع بخش جزینک شهرستان زهک با هدف کاهش هدررفت و رفع افت فشار آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ "غلامحسین لکزائیان‌پور" مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان زهک گفت: در اجرای این پروژه که از محل اعتبارات طرح جهاد آبرسانی تأمین شده است، بیش از ۸ کیلومتر از خطوط قدیمی با لوله‌های پلی‌اتیلن در سایز‌های ۱۶۰، ۱۱۰، ۹۰ و ۷۵ میلی‌متر نوسازی می‌شود.

او با اشاره به فرسودگی شبکه در این روستا افزود: اجرای طرح علاوه بر کاهش هدررفت آب، موجب رفع کامل مشکلات افت فشار و تنش آبی در منطقه خواهد شد.

 لکزائیان‌پور در جریان بازدید میدانی از پروژه، ضمن قدردانی از همراهی بخشداری جزینک، خواستار همکاری دهیاری و شورای اسلامی در رفع موانع احتمالی مسیر اجرای لوله‌گذاری شد.

صیادی بخشدار جزینک نیز از آمادگی کامل بخشداری و شورا برای تسهیل عملیات اجرایی خبر داد و دهیار روستای قلعه‌کهنه نیز همکاری همه‌جانبه دهیاری با شرکت آبفا را اعلام کرد.

 روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

 

