بازخوانی بیانات امام خمینی (ره) درباره تسخیر لانه جاسوسی آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مرور بخش‌هایی از بیانات امام خمینی (ره) درباره تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که مرکز توطئه برای ایران و منطقه بود.

امام خمینی در این باره فرمودند: قضیه اینجایی که شما اسمش را سفارت می‌گذارید و ما اسمش را جاسوسخانه می‌گذاریم، این قضیه را یک دسته از جوان‌های ما رفتند و آنجا را گرفتند و دیدند که محل جاسوسی است اینجا. اصلاً یک سفارتخانه نیست؟ با اسم سفارتخانه یک محلی را درست کردند برای جاسوسی و توطئه در منطقه نه توطئه تنها برای ایران. اینها هم که دیدند در آنجا هستند، آنها هم جاسوس هستند، اصلاً مأمور سیاسی، ما در ایران برایمان ثابت نیست که یک مأمور سیاسی امریکا داشته باشد. امریکا ما را یک دولت سیاسی نمی‌دانسته که یک مأمور سیاسی بخواهند بفرستند. دولت اینجا هم آن وقتی که بود، رژیمی که بود نوکرش بود.