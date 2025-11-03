باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ حجت‌الاسلام محمد غفاری ظهر دوشنبه ۱۲ آبان در جشن نورودهای سال تحصیلی جدید با تأکید بر اهمیت دوران دانشجویی گفت: مقطع کارشناسی بهترین دوران عمر جوانی و فرصت ارزشمندی برای رشد علمی، فرهنگی و اخلاقی است و دانشجویان باید از این فرصت برای خودسازی و ارتقای دانش خود بهره ببرند.

وی با اشاره به روز ۱۳ آبان افزود: تجربه دانش‌آموزی با دوران دانشجویی متفاوت است و دانشجویان امروز باید با درک تهدیدها و فرصت‌ها، نقش فعال و مؤثری در دانشگاه و جامعه ایفا کنند و از مسیرهای قانونی و فرهنگی برای پیشرفت و حضور مؤثر در عرصه‌های علمی و اجتماعی بهره ببرند.

غفاری همچنین با بیان اهمیت فعالیت در کانون‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و فرهنگی تأکید کرد: دانشجویان علاوه بر شخصیت حقیقی خود، دارای شخصیت حقوقی و فرهنگی نیز هستند و مشارکت در هیئت‌ها، کانون‌ها، بسیج و انجمن‌های علمی، مسیر رشد و خودسازی را برای آنان هموار می‌کند.

وی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد محیطی فراهم کرده است تا دانشجویان ضمن تحصیل، مهارت‌های اجتماعی، پژوهشی و فرهنگی را تجربه کنند و در مسیر شکل‌گیری آینده‌ای مؤثر و مفید برای خود و جامعه حرکت کنند.

دانشجویان باید در اوج علم قرار بگیرند

همچنین در ادامه مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد، دانشجویان با الگو گرفتن از علم و ایمان حضرت زهرا (س) باید پرچم علم را بالا ببرند و در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی فعال باشند.

حجت‌الاسلام روح‌الله صیادیان گفت: مهندسی یعنی کسی که حرف به‌روز می‌زند و علمش به‌روز باشد. حضرت زهرا نمونه‌ای از علم والا و الگویی بی‌نظیر برای زنان و جوانان است.

وی افزود: اگر الگوی ما حضرت زهرا باشد، باید در عرصه علم، فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی پیشتاز باشیم و پرچم را بالا ببریم.

صیادیان دانشجویان را به اعتماد به نفس، شرکت در رقابت‌های علمی و حضور فعال در کانون‌ها و انجمن‌های دانشگاهی تشویق کرد و خاطرنشان کرد: دانشگاه باید فضایی برای خودسازی و رشد علمی و اخلاقی باشد.

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه با اشاره به تجربیات ملی و دفاع مقدس گفت: موفقیت امروز کشور نتیجه اتکا به توان داخلی و ایمان ملت است؛ همانطور که در جنگ‌های گذشته با قدرت و استقامت خود، بر دشمنان غلبه کردیم، امروز دانشجویان نیز باید نسبت به مسائل روز جامعه آگاه و مؤثر باشند.

صیادیان تأکید کرد: دانشجویان باید با مطالعه، فعالیت فرهنگی و حضور در مجامع علمی و مذهبی، توانمندی‌های خود را ارتقا دهند و الگویی برای جامعه باشند.

سواد عاطفی و ارتباطی اولویت اصلی برنامه‌های فرهنگی دانشجویی است

معاون فرهنگی_ دانشجویی دانشگاه آزاد کهگیلویه و بویراحمد نیز بر اهمیت توسعه سواد عاطفی، ارتباطی، مالی و رسانه‌ای دانشجویان و استفاده از ظرفیت کانون‌ها، تشکل‌ها و سامانه‌های الکترونیکی برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی تأکید کرد.

غلامرضا روزبهی در سخنانی با اشاره به متمرکز بودن خدمات فرهنگی و دانشجویی دانشگاه گفت: تمام امور مرتبط با حوزه فرهنگی شامل همیاران دانشجو، سلف، انتشارات، تشکل‌های دانشجویی، بسیج، کانون‌های فرهنگی، ورزش و تربیت بدنی، مرکز مشاوره و ازدواج دانشجویی از طریق سامانه دانشگاه و سایت دانشجو قابل دسترسی است.

وی افزود: سازمان علمی و فرهنگی دانشگاه بر اساس شش محور اصلی سواد شامل سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه‌ای، سواد تربیتی و سواد رایانه‌ای برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزود: سواد عاطفی و ارتباطی به ایجاد مهارت تعامل مؤثر با خانواده، دوستان و استادان مربوط می‌شود، در حالی که سواد مالی توانایی مدیریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دانشجویان را تقویت می‌کند.

روزبهی تاکید کرد: دانشجویان می‌توانند با بهره‌گیری از کانون‌ها، تشکل‌ها و خدمات غیرحضوری، مهارت‌های فرهنگی و علمی خود را تقویت کنند و در فعالیت‌های تربیتی و آموزشی مشارکت فعال داشته باشند.

خدمات غیرحضوری، مسیر تحول آموزشی در استان را تسهیل می‌کند

همچنین معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اجرای طرح خدمات غیرحضوری در استان، گفت: این سامانه‌ها امکان انجام امور آموزشی و پایان‌نامه‌ها تا مرحله دفاع را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم کرده و مسیر تحول دانشگاهی و پژوهشی را هموار می‌کنند.

مهرداد داوری اظهار داشت: خدمات غیرحضوری در حوزه آموزش و پژوهش برای دانشجویان فعال شده است تا از مراجعه حضوری و تراکم در دانشگاه جلوگیری شود. این خدمات شامل تمامی مراحل پایان‌نامه، از ثبت موضوع تا دفاع، و سایر امور آموزشی می‌شود.

وی افزود: تمامی دانشجویان با فعال شدن ایمیل دانشگاهی خود و ورود به سامانه‌های مرتبط می‌توانند مراحل آموزشی و پژوهشی خود را به صورت الکترونیکی پیگیری کنند. در شروع کار ممکن است برخی مشکلات جزئی وجود داشته باشد که به مرور رفع خواهد شد.

داوری با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی از سامانه‌های پژوهشی و خدمات غیرحضوری گفت: این طرح، زمینه‌ساز تسهیل روند تحصیلی و پژوهشی دانشجویان و تحقق اهداف تحول در دانشگاه‌های استان است.

آموزش دانشگاه آزاد کهگیلویه و بویراحمد متمرکز و الکترونیکی شد

آموزش دانشگاه آزاد کهگیلویه و بویراحمد از لحاظ فیزیکی متمرکز و از لحاظ فنی از طریق سامانه‌های مرتبط مانند آموزشیار، پژوهشیار و ایمیل پایه به‌صورت الکترونیکی به دانشجویان ارائه می‌شود.

کرم‌الله باقری، از متمرکز شدن حوزه آموزش و تجهیز کلاس‌ها به لوازم دیجیتال خبر داد و بر ارائه خدمات غیرحضوری از طریق سامانه‌های مختلف تاکید کرد.

وی افزود: تمام مراحل ثبت‌نام، انتخاب واحد و خدمات آموزشی در سامانه آموزشیار متمرکز شده و دانشجویان می‌توانند امور آموزشی خود را به‌صورت حضوری یا الکترونیکی انجام دهند.

باقری بر نقش مدیران گروه و کارشناسان آموزش به‌عنوان مشاوران دانشجویان تأکید کرد و گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل آموزشی، دانشجویان باید ابتدا به این بخش‌ها مراجعه کنند.

وی همچنین به تجهیز کلاس‌ها به لوازم دیجیتال و افزایش کیفیت علمی و عمومی اساتید اشاره کرد و گفت: رعایت چارت درسی و پیش‌نیاز دروس، حضور فعال در کلاس‌ها و استفاده از خدمات الکترونیکی می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات آموزشی را برطرف کند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد کهگیلویه و بویراحمد در پایان از دانشجویان خواست تا از خدمات غیرحضوری ارائه‌شده از طریق ایمیل پایه و سامانه باشگاه پژوهشگران جوان بهره‌مند شوند.