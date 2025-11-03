تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس برگزار کننده مهم‌ترین دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با حضور تیم‌های لیگ برتری برگزار شد. 

نتیجه قرعه‌کشی به شرح زیر است: 

نیروی زمینی - شمس آذر

هوادار - برق شیراز 

مس رفسنجان - داماش

مس شهربابک - فجرسپاسی شیراز

نفت و گاز گچساران - بعثت کرمانشاه

تراکتور - پرسپولیس

چادرملو اردکان - ذوب‌آهن

خیبر خرم آباد - کیای تهران

گل‌گهر سیرجان - شناورسازی قشم

فولاد هرمزگان - چوکای تالش

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

پیکان - شهرداری نوشهر

مس کرمان - سپاهان

سایپا - نساجی مازندران

آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی

استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال

 مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در بازه زمانی ۲۸ آبان تا یک آذر خواهد بود.

 

برچسب ها: جام حذفی فوتبال ، تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران
خبرهای مرتبط
مرحله سوم جام‌حذفی فوتبال قرعه‌کشی شد
محمد محبی اخبار پیرامون اخراجش را تکذیب کرد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
آخرین اخبار
اسکوچیچ: گاهی باید با چنگ و دندان پیروز شد
والیبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ تیم دختران ایران مغلوب ژاپن شد
روانخواه از هدایت تیم ملی امید استعفا کرد؟
پایان کار نمایندگان ایران با ۶ نشان رنگارنگ
پرونده شکایت پرسپولیس از شمس آذر در کمیته تعیین وضعیت
شیرقوی: ورزش و صنعت مثل جسم و روح مکمل یکدیگر هستند
گام بلند شاگردان اسکوچیچ برای صعود به مرحله حذفی
باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن پول انتقال فخریان
غلامپور عضو جدید کادرفنی استقلال
بازی حذفی تراکتور - پرسپولیس بدون تماشاگر است/ محل بازی دربی در چند روز آینده مشخص می‌شود
انصاری: کارت اوسمار برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس صادر شد
تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودهنگام/ استقلال برابر تیم گمنام کشت و صنعت خلخال
تعداد غایبان استقلال مقابل الوحدات به ۵ نفر رسید
می خواهیم حال دل مردم و صنعت خوش باشد/ در ورزش حرفه ای حرفی برای گفتن داریم
دنیامالی: نیک‌نامی سعادتمند زبانزد بود/ اخبار خوبی از بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهیم داشت
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با اسپانیا
ادی هاو: حیف که قانون دست و پایم را بسته بود
پرسپولیس هنوز بدون سرمربی است
کاپیتان تیم ایران مشکلی برای بازی با ژاپن ندارد
رقابت ۱۴۴ تکواندوکار در بازی‌های کشور‌های اسلامی/ مبارزه قهرمانان جهان و المپیک در ریاض
استقلال امروز به اردن سفر می‌کند
لیونل مسی در حیدرآباد
برنامه فشرده و سرنوشت‌ساز استقلال در آبان و آذر
هیات رئیسه فدراسیون کاراته رای اعتماد گرفت
طارمی و ال‌کعبی؛ زوج مرگبار المپیاکوس در سوپرلیگ یونان
میراسماعیلی: جودو ایران به این مدال‌ها نیاز داشت؛ در ریاض هم ناامید نیستیم
اقدام عجیب معاون پرسپولیس؛ ورود پیشکسوتان ممنوع
سود هنگفت ایران از گنجی که در بحرین ۲۰۲۵ کشف شد
بازدید مسئولان سازمان برنامه و بودجه از پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی