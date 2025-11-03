باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با حضور تیمهای لیگ برتری برگزار شد.
نتیجه قرعهکشی به شرح زیر است:
نیروی زمینی - شمس آذر
هوادار - برق شیراز
مس رفسنجان - داماش
مس شهربابک - فجرسپاسی شیراز
نفت و گاز گچساران - بعثت کرمانشاه
تراکتور - پرسپولیس
چادرملو اردکان - ذوبآهن
خیبر خرم آباد - کیای تهران
گلگهر سیرجان - شناورسازی قشم
فولاد هرمزگان - چوکای تالش
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
پیکان - شهرداری نوشهر
مس کرمان - سپاهان
سایپا - نساجی مازندران
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی
استقلال - کشت و صنعت پادیاب خلخال
مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در بازه زمانی ۲۸ آبان تا یک آذر خواهد بود.