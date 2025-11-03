به‌دنبال انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی در خصوص توقیف یک دستگاه کامیون که توسط یک پسر ۱۴ ساله هدایت می‌شد، سردار کرمی‌اسد جزئیات این تخلف را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به‌دنبال انتشار گسترده فیلم و گزارش‌هایی در فضای مجازی در خصوص توقیف یک دستگاه کامیون سنگین که توسط یک پسر ۱۴ ساله هدایت می‌شد، سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا جزئیات کامل این تخلف بسیار خطرناک و مجرمانه را تشریح کرد.

وی اعلام کرد: در تاریخ ۱۱۴۰۴/۰۸/۰۸ یک دستگاه کامیون کشنده ولوو در محور بندرعباس – حاجی‌آباد متوقف و توقیف شد. این کامیون از کرمانشاه به مقصد بندرعباس در حال حرکت بود و راننده آن (امیرمحمد. غ)، متولد ۱۳۹۰ و تنها ۱۴ ساله بوده است.

سردار کرمی‌اسد گفت: بررسی سوابق نشان داد همین کامیون پیش از این نیز ۲ بار به دلیل رانندگی توسط همین فرد توقیف شده است: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ در استان همدان – شهرستان کبودرآهنگ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ در استان اصفهان – شهرستان کاشان در هر ۲ مورد، راننده به مرجع قضایی معرفی و پرونده تشکیل شد. اما نکته مهم‌تر، به گفته وی:مدارک خودرو به نام پدرش بوده، اما در عمل در طول مسیر پسر ۱۴ ساله رانندگی می‌کرده است.

سردار کرمی‌اسد افزود:کنترل ناوگان باری در جاده‌ها رندومی و غیرقابل پیش‌بینی انجام می‌شود. با وجود رندومی بودن، این کامیون در چند مقطع توسط تیم‌های گشتی کنترل و متوقف شده است. پس از معرفی به مرجع قضایی، مالک مجدداً خودرو را ترخیص کرده و باز هم کامیون را در اختیار نوجوان قرار داده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با انتقاد شدید از نبود بازدارندگی گفت:این افراد از نگاه پلیس مجرم هستند، نه متخلف. اما مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارند. نمونه بارز آن همین پرونده است؛ راننده در چند مرحله به مرجع قضایی معرفی شد، اما باز هم تخلف تکرار شده است.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه سپردن کامیون سنگین به یک نوجوان تهدید جدی برای جان مردم است گفت:یک کامیون با وزن و محموله سنگین در اختیار یک فرد فاقد مهارت و توانایی روانی و جسمی، دقیقاً مانند یک بمب متحرک است. اگر حادثه‌ای رخ دهد، نه راننده و نه دیگران شانسی برای نجات نخواهند داشت.

سردار کرمی‌اسد با هشدار جدی به خانواده‌ها و مالکان ناوگان باری اعلام کرد: به هیچ عنوان وسیله نقلیه را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار ندهید.

وی با تأکید بر اینکه کنترل ناوگان باری در جاده‌ها به‌صورت هوشمند، لحظه‌ای و رندومی انجام می‌شود، افزود: رانندگان نباید تصور کنند فقط نقاطی که پلیس حضور فیزیکی دارد تحت نظارت است؛ تمام محور‌های مواصلاتی کشور زیر نظر دوربین‌ها و سامانه‌های پلیس بوده و کوچک‌ترین تخلف ثبت و پیگیری می‌شود. پلیس باید در جاده‌ها احساس شود نه فقط دیده شود. در صورت تخلف، مسئولیت اولیه با مالک خودرو است و این اقدام از نگاه پلیس یک رفتار مجرمانه تلقی شده و بدون اغماض با آن برخورد می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: این پرونده فقط یک تخلف نیست، یک زنگ خطر جدی برای افرادی است که کودک یا نوجوان کم‌سن‌وسال را پشت فرمان وسیله سنگین‌ می‌نشانند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
باز هم ولش میکنن و او همچنان ادامه می‌دهد...
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
توپارکینگ جاش نمیشه اخرکامیون که مقصرنیست مقصر مالک کامیونه حال خداراشکر کهاتفاقی برای کسی نیفتاده واگرخدابخواهدنوجوان سیزده ساله ایرانی هم کارهای بزرگ انجام میدهدمانندجنگ ۸ساله جهان باکشورمون یاداستان رستم وسهراب ویاحافظان قران وصدهامورددیگرواما احترام به قانون ِلازم الاجراست وقانون شکنی زشت وناپسند وخطرافرین.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
ماشین باید مصادره متخلف تا رسیدن به سن گواهی نامه رانندگی زندانی شود
۵
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
واقعا با این جریمه ها و ابن قانون دیگه جرات رفتن به خیابان رو نداریم
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
دیوانگی محض است بعضی تا بلایی سرشان نیاید بیدار نمی شوند
۱
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
چرا باید بتونه هر بار پس از توقیف به راحتی ماشینشو آزاد کنه؟؟لطفا اینو توضیح بدید البته اگه راست میگید
۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
مقامات قضایی باید پاسخ دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
سواد داری!!!؟؟؟ داره میگه مجازاتی که در قانون برای اینگونه جرم ها تعیین شده بازدارنده نیست یعنی نهایت چند روزی توقیف در پارکینگ و تصفیه خلافی خودرو و تمام.
اینجا قانون باید مجازاتهای خیلی سنگین تری برای اینگونه تخلفات قرار بده!وگرنه مگه کسی میتونه بیشتر از اون چیزی که در قانون هست ماشین کسی رو توقیف کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اگر خوب رانندگی می‌کند آفرین دارد شاید پدرش مشکل دارد و نان آور خانواده شده
۳۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
این چه منطقیه ؟
خدای ناکرده اگر تصادف کنه یا خودش یا کسی دیگر رو
از بین ببره ، چی ، اون وقت اون پدر چه میکنه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
این چه حرفیه؟؟؟؟
اگه بزنه به یه خانواده و کلا نابودشان کنه چی؟؟؟؟
نان آور هم شد دلیل؟؟؟
پس دزد هم خوب میکنه که دزدی میکنه شاید نان آور خانواده باشه!!!!
یکم عقل هم خوب چیزیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۳ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اگه همین نوجوون ناشی با همین کامیون از روی ماشین خودت رد شد بازم افرین دارد!!!!؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
باید پدر این کودک را شلاق بزنن تا دیگه از این کارها نکنه
۳
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۰ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
ذهنت 200 سال پیش گیر کرده جا مونده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
خب اخرش چی چرا ماشینو چند ماه به پارکینگ نمی‌برین
۳
۱۸
پاسخ دادن
