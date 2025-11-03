باشگاه خبرنگاران جوان - بهدنبال انتشار گسترده فیلم و گزارشهایی در فضای مجازی در خصوص توقیف یک دستگاه کامیون سنگین که توسط یک پسر ۱۴ ساله هدایت میشد، سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا جزئیات کامل این تخلف بسیار خطرناک و مجرمانه را تشریح کرد.
وی اعلام کرد: در تاریخ ۱۱۴۰۴/۰۸/۰۸ یک دستگاه کامیون کشنده ولوو در محور بندرعباس – حاجیآباد متوقف و توقیف شد. این کامیون از کرمانشاه به مقصد بندرعباس در حال حرکت بود و راننده آن (امیرمحمد. غ)، متولد ۱۳۹۰ و تنها ۱۴ ساله بوده است.
سردار کرمیاسد گفت: بررسی سوابق نشان داد همین کامیون پیش از این نیز ۲ بار به دلیل رانندگی توسط همین فرد توقیف شده است: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ در استان همدان – شهرستان کبودرآهنگ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ در استان اصفهان – شهرستان کاشان در هر ۲ مورد، راننده به مرجع قضایی معرفی و پرونده تشکیل شد. اما نکته مهمتر، به گفته وی:مدارک خودرو به نام پدرش بوده، اما در عمل در طول مسیر پسر ۱۴ ساله رانندگی میکرده است.
سردار کرمیاسد افزود:کنترل ناوگان باری در جادهها رندومی و غیرقابل پیشبینی انجام میشود. با وجود رندومی بودن، این کامیون در چند مقطع توسط تیمهای گشتی کنترل و متوقف شده است. پس از معرفی به مرجع قضایی، مالک مجدداً خودرو را ترخیص کرده و باز هم کامیون را در اختیار نوجوان قرار داده است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با انتقاد شدید از نبود بازدارندگی گفت:این افراد از نگاه پلیس مجرم هستند، نه متخلف. اما مجازاتها بازدارندگی لازم را ندارند. نمونه بارز آن همین پرونده است؛ راننده در چند مرحله به مرجع قضایی معرفی شد، اما باز هم تخلف تکرار شده است.
این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه سپردن کامیون سنگین به یک نوجوان تهدید جدی برای جان مردم است گفت:یک کامیون با وزن و محموله سنگین در اختیار یک فرد فاقد مهارت و توانایی روانی و جسمی، دقیقاً مانند یک بمب متحرک است. اگر حادثهای رخ دهد، نه راننده و نه دیگران شانسی برای نجات نخواهند داشت.
سردار کرمیاسد با هشدار جدی به خانوادهها و مالکان ناوگان باری اعلام کرد: به هیچ عنوان وسیله نقلیه را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار ندهید.
وی با تأکید بر اینکه کنترل ناوگان باری در جادهها بهصورت هوشمند، لحظهای و رندومی انجام میشود، افزود: رانندگان نباید تصور کنند فقط نقاطی که پلیس حضور فیزیکی دارد تحت نظارت است؛ تمام محورهای مواصلاتی کشور زیر نظر دوربینها و سامانههای پلیس بوده و کوچکترین تخلف ثبت و پیگیری میشود. پلیس باید در جادهها احساس شود نه فقط دیده شود. در صورت تخلف، مسئولیت اولیه با مالک خودرو است و این اقدام از نگاه پلیس یک رفتار مجرمانه تلقی شده و بدون اغماض با آن برخورد میشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: این پرونده فقط یک تخلف نیست، یک زنگ خطر جدی برای افرادی است که کودک یا نوجوان کمسنوسال را پشت فرمان وسیله سنگین مینشانند.