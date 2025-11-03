باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخالصنایع با بیان اینکه هدف این پروژه ارتقای ایمنی معابر و کاهش خطر آبگرفتگی در فصلهای بارشی است، اظهار کرد:
«در اجرای این طرح، نهرها به کانیو تبدیل، مقاطع روسی احداث، جداول نوسازی و دریچههای زائد حذف شدند تا مسیرهای عبور آبهای سطحی بهصورت اصولی و ایمن اصلاح شود.»
وی با تأکید بر مدیریت بهینه منابع مالی و تحقق بودجه مصوب پروژه افزود: «این عملیات با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان انجام شده و از طرحهای مهم عمرانی منطقه در راستای تابآورسازی زیرساختهای شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان محسوب میشود.»
اخالصنایع اجرای این پروژه را گامی مؤثر در کاهش خسارات ناشی از آبگرفتگی معابر و ارتقای تابآوری محلات جنوبی منطقه عنوان کرد.