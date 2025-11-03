مسئول برگزاری مسابقات فوتبال گفت: دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس در لیگ برتر، حذفی و سوپرجام بدون حضور تماشاگر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین روشنک پس از برگزاری قرعه‌کشی جام حذفی در خصوص ورزشگاه محل برگزاری دربی استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: ما منتظر باشگاه پرسپولیس هستیم تا مکان دربی را اعلام کند. من که نباید مکان بازی را اعلام کنم چون باید باشگاه پرسپولیس اعلام کند. 

مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ ادامه داد: هر ورزشگاه شرایط خاص خودش را دارد. اراک، مشهد و شیراز گزینه هستند و مشخص نیست کدام شهر باشد. توقع نداشته باشید اسم شهر بیاورم اما هر کدام شرایط خاص خودش را دارد. 

روشنک خاطرنشان کرد: شیراز ظرفیت خوبی دارد اما یکسری مشکلاتی دارد که باید برطرف شود. ورزشگاه اراک سابقه برگزاری دربی را دارد و شرایط خوبی هم داشت. با یکسری تدابیر هم می‌شود در مشهد بازی برگزار کرد. ۳، ۴  روز آینده باشگاه پرسپولیس شهر را اعلام می‌کند. 

روشنک در واکنش به سوالی مبنی بر وضعیت هواداران در بازی تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی اظهار کرد: با توجه به اتفاقات ناخوشایند ۲ تیم در فصل گذشته به رای کمیته انضباطی و استیناف ۲ فصل آینده دیدارهای ۲ تیم در لیگ برتر، حذفی و سوپرجام بدون حضور تماشاگر خواهد بود.

برچسب ها: سازمان لیگ ، جام حذفی فوتبال ، تیم پرسپولیس
