شهروندخبرنگار ما فیلمی از غروب بندر گناوه در استان بوشهر را به نمایش گذاشت که تماشای آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بندرگناوه یکی از پرطرفدارترین مقصدهای سفر برای علاقهمندان به جنوب کشور و در استان بوشهر به شمار میآید. این بندر همانطور که از اسمش پیداست، در خط ساحلی دریای خلیج فارس قرار گرفته است. تماشای شنا کردن دلفینها و حرکت لنجها در آب، آن هم در ساحلی پر از صدف؛ یکی از خاطرهانگیزترین لحظات را برایتان خواهد ساخت. همچنین لذت تماشای کشتیها و ماهیگیران در هنگام لذت سفر به این بندر رویایی را دو چندان میکند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از این جزیره رویایی هنگام غروب آفتاب را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سالار خطیر - بوشهر
