باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه هشدار داد جنایات انجام‌شده در شهر الفاشر سودان ممکن است مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باشد.

نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) پس از ۱۸ ماه محاصره، بمباران و قحطی، در ۲۶ اکتبر کنترل شهر الفاشر را به دست گرفته‌اند. این شهر آخرین سنگر نیرو‌های ارتش سودان در منطقه دارفور بود.

دفتر دادستان دیوان (OTP) با ابراز «نگرانی عمیق» از گزارش‌های مربوط به کشتار‌های جمعی، تجاوز و سایر جنایات در الفاشر، اعلام کرد: «این جنایات بخشی از الگوی گسترده‌تر خشونت‌هایی است که از آوریل ۲۰۲۳ منطقه دارفور را درگیر کرده است.» این دفتر تأکید کرد که در صورت اثبات، این اقدامات می‌تواند مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم باشد.

نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) ریشه در گروه جنجوید دارند - شبه‌نظامیانی که دو دهه قبل به دلیل ارتکاب نسل‌زدایی در دارفور متهم شدند. گزارش‌های منتشرشده پس از سقوط الفاشر، نگرانی‌ها از تکرار جنایات مشابه را افزایش داده است.

دیوان کیفری بین‌المللی ماه گذشته یکی از فرماندهان سابق جنجوید به نام علی محمد علی عبدالرحمان (معروف به علی کُشَیْب) را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور گناهکار شناخت. دفتر دادستان با اشاره به این حکم تأکید کرد که «برای چنین جنایات هولناکی پاسخگویی وجود خواهد داشت.»

سازمان ملل می‌گوید بیش از ۶۵٬۰۰۰ نفر از الفاشر گریخته‌اند، اما ده‌ها هزار نفر همچنان در این شهر به دام افتاده‌اند. گزارش‌هایی از اعدام‌ها، خشونت جنسی، غارت، حمله به کارکنان امدادی و آدم‌ربایی در الفاشر و اطراف آن منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه