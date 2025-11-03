استان فارس با تولید سالانه نزدیک به ۲۵ درصد از وش پنبه کشور حائز رتبه نخست و نیز دارای کیفیت برتر الیاف کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - احد بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به آغاز برداشت پنبه از سطحی بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار در این استان، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌ها امسال بیش از ۵۲ هزار تن وش پنبه در فارس تولید می‌شود.

او تصریح کرد: برداشت پنبه از اول آبان ماه در شهرستان داراب آغاز شده است و تا اواخر دی ماه در شهرستان‌های جنوبی ادامه دارد.

بهجت حقیقی ادامه داد: استان فارس با تولید سالانه قریب به ۲۵ درصد از وش پنبه کشور به صورت مستمر حائز رتبه نخست و نیز دارای کیفیت برتر الیاف کشور است.
این مقام مسئول با بیان اینکه متوسط عملکرد وش پنبه در کشور ۲.۶ در هکتار است، اضافه کرد: میانگین عملکرد پنبه در استان فارس در سنوات اخیر بالغ بر ۳.۵ تن در هکتار است و پارسال تولید کننده نمونه ملی این استان از شهرستان فسا با ثبت ۱۳.۶ تن وش در هکتار رکورد ملی را شکست.

بهجت حقیقی بیان کرد: عملیات برداشت علاوه بر روش سنتی، توسط ۲ دستگاه کمباین «وش چین پنبه» و ۸ دستگاه «غوزه چین» صورت می‌گیرد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: دستگاه «وش چین پنبه» در سنوات اخیر به ناوگان برداشت اضافه شده است که برداشت با این دستگاه علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی هزینه برداشت، افزایش کیفیت الیاف تولیدی را به دنبال دارد و در مجموع باعث افزایش درآمد پنبه کاران می‌شود.

بهجت حقیقی تصریح کرد: ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشت شده به صورت حفاظتی بی خاک ورزی و کم خاک ورزی کشت شده است و ۶ هزار هکتار از این اراضی، قابل برداشت توسط کمباین وش چین است.

این مقام مسئول گفت: بیشترین سطح زیر کشت پنبه به شهرستان‌های داراب، زرین دشت و لارستان اختصاص دارد و عمده ارقام کشت شده در استان فارس شامل ارقام داخلی گلستان، ارمغان، ساجدی و ارقام خارجی ماکسا، کاریسما و لیدر است.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه محصول پنبه استان فارس از نظر کیفیت در کشور شاخص است و اکثر صنایع نساجی کشور راغب به خریداری پنبه این استان هستند، بیان کرد: در حال حاضر ۶ کارخانه فعال پنبه پاک کنی در استان فارس، وش تولیدی را خریداری و پنبه را استحصال می‌کنند. 

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: با توجه به اشتغال زایی زراعت پنبه و تعدد صنایع وابسته به این محصول با ارزش، می‌توان از این محصول در فضای اقتصاد کشاورزی به نام طلای سفید یاد کرد.

