شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تعویق در جذب نیرو در کتابخانه های عمومی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتابخانه‌ها به عنوان مراکز دانش و اطلاعات، از دیرباز تا کنون نقش بسزایی در جوامع بشری ایفا کرده‌اند. آن‌ها نه تنها محلی برای نگهداری و ارائه کتاب‌ها و منابع اطلاعاتی هستند، بلکه به عنوان مکانی برای آموزش، پژوهش و تبادل فرهنگ و ایده‌ها نیز شناخته می‌شوند. به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است جذب نیرو در کتابخانه‌های عمومی به تعویق افتاده و علاقه‌مندان به علم و دانش را گلایه‌مند کرده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیرمن در خصوص "جذب نیرو در کتابخانه‌های عمومی" از شهر اصفهان به شما پیام می‌دهم. این قانون در دولت قبل ازطریق فراخوان داشت انجام می‌شد ولی هم اکنون این قانون لغو شده است. بهار ۱۴۰۳ کتابخانه‌های عمومی فراخوان جذب نیرو داشت، و دو مرحله مصاحبه‌ی استانی و آزمون توی مرکز استان برگزار شد و مصاحبه نهایی تهران بود؛ اما هم اکنون این قانون لغو شد. حدود ۲۰۰ نفر جوان متقاضی علم و دانش که کلی تلاش کردند و با زحمت فراوان درس خواندند و چند مرحله آزمون و استرس را پشت سر گذاشتند؛ هم اکنون این قانون لغو شد و هیچ نیروی ساعتی جذب نمی‌کنند. در حالی که از گوشه و کنار می‌شنویم که بعضی از شهر‌ها همچنان از طریق فراخوان نیرو جذب می‌کنند. اگر این پروسه اشتباه بود پس چرا برای برخی از شهر‌ها هنوز این قانون اجرا می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

 

