باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مرکز فلسطینی دفاع از اسرا با انتشار بیانیه‌ای، تصویب پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی در کمیسیون امنیت ملی کنست را جنایت جنگی آشکار و سرآغاز فصل جدیدی از جنایت علیه بشریت خواند. این مرکز در بیانیه خود تأکید کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی یکبار دیگر با این اقدام خونخوارانه، علاقه خود به شکنجه اسرا و نقض سیستماتیک حقوق بشر را به نمایش گذاشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام خطرناک نه تنها ماهیت فاشیستی و سیاست‌های تلافی‌جویانه رژیم صهیونیستی را برملا می‌کند، بلکه پیامد‌های ویرانگری برای کل منطقه در پی خواهد داشت و چرخه جدیدی از خشونت و بی‌ثباتی را دامن خواهد زد. مرکز دفاع از اسرا هشدار داده که تداوم نقض قوانین بین‌المللی و توافقنامه‌های بشردوستانه، عواقب غیرقابل پیش‌بینی و مصیبت‌باری به همراه خواهد آورد.

این نهاد فلسطینی از تمامی مسئولان، گروه‌ها و مردم فلسطین خواسته است تا با اتخاذ موضعی یکپارچه و قاطع، از آرمان عادلانه اسرا دفاع کرده و در برابر این اقدام فاشیستی رژیم صهیونیستی که هدف آن درهم شکستن مقاومت و کرامت اسرای فلسطینی است، ایستادگی کنند. بیانیه خاطرنشان می‌کند که چنین تصمیماتی نه تنها تنش‌ها را تشدید می‌کند، بلکه چشم‌انداز دستیابی به صلح و ثبات در منطقه را بیش از پیش تیره و تار می‌سازد.

منبع: الجزیره