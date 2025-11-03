باشگاه خبرنگاران جوان ـ پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب آقای فرشاد حقپناه به عنوان «رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی» تصریح کرد: انتظار دارد ضمن نظارت بر اصول شایستهگزینی و عدالت شغلی در انتصاب شرکتهای مذکور، نسبت به واگذاری مدیریت شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی، با حفظ منافع کارگران و بازنشستگان، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم و تقویت نظام شفافیت اقتصادی در حیطه مذکور اهتمام حداکثری مصروف دارید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای فرشاد حقپناه
در اجرای بند (۷) ماده (۱) دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی مصوب ۱۳ مهر ۱۴۰۴ هیئت محترم وزیران و ماده واحده مصوبه مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ نظر به مراتب سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن نظارت بر اصول شایستهگزینی و عدالت شغلی در انتصاب شرکتهای مذکور، نسبت به واگذاری مدیریت شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی، با حفظ منافع کارگران و بازنشستگان، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم و تقویت نظام شفافیت اقتصادی در حیطه مذکور اهتمام حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران