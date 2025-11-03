پزشکیان در حکمی نظر به مراتب سوابق و تجارب ارزشمند، آقای فرشاد حق‌پناه را به عنوان «رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب آقای فرشاد حق‌پناه به عنوان «رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» تصریح کرد: انتظار دارد ضمن نظارت بر اصول شایسته‌گزینی و عدالت شغلی در انتصاب شرکت‌های مذکور، نسبت به واگذاری مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، با حفظ منافع کارگران و بازنشستگان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم و تقویت نظام شفافیت اقتصادی در حیطه مذکور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای فرشاد حق‌پناه

در اجرای بند (۷) ماده (۱) دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی مصوب ۱۳ مهر ۱۴۰۴ هیئت محترم وزیران و ماده واحده مصوبه مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ نظر به مراتب سوابق و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن نظارت بر اصول شایسته‌گزینی و عدالت شغلی در انتصاب شرکت‌های مذکور، نسبت به واگذاری مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، با حفظ منافع کارگران و بازنشستگان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق مواد (۵) و (۲۸) قانون برنامه هفتم و تقویت نظام شفافیت اقتصادی در حیطه مذکور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: صندوق بازنشستگی ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
پیشگیری از آسیب‌های بینایی در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی
مشکلات استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر پیگیری شد
معاون وزیر آموزش و پرورش:
۲۲۰۰ طرح محرومیت‌زدایی در مدارس اجرا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی است/ سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود
عراقچی: غنی‌سازی صفر امکان ندارد/ دلیلی ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
مهاجرانی: نه کارمندی اخراج و تعدیل می‌شود نه حقوق کسی کاهش می‌یابد
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
بقائی: تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد اما به معنای آغاز فرآیند مذاکرات نیست
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود
بانک مرکزی به تکلیف دو میلیارد یورویی در حوزه خودرو عمل نکرده است
آخرین اخبار
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف ذاتی است/ سفارت آمریکا اتاق توطئه علیه انقلاب بود
مهاجرانی: نه کارمندی اخراج و تعدیل می‌شود نه حقوق کسی کاهش می‌یابد
دیدار رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با عراقچی
مراسم ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر برگزار می‌شود
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
بقائی: تبادل پیام میان ایران و آمریکا ادامه دارد اما به معنای آغاز فرآیند مذاکرات نیست
عارف: دولت حساسیت‌های لازم برای مقابله با بیماری‌های دامی را دارد
عراقچی: غنی‌سازی صفر امکان ندارد/ دلیلی ندارد در مورد امنیت خودمان با کسی مذاکره کنیم
بانک مرکزی به تکلیف دو میلیارد یورویی در حوزه خودرو عمل نکرده است
تصویب موادی از طرح مقابله با نفوذ دشمنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ملت ایران با استواری در برابر استکبار جهانی ایستاده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۲ آبان
گزارش وزیر ورزش و رئیس سازمان انرژی اتمی از دستاورد‌های یکساله گذشته