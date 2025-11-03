منابع لبنانی از شهادت دو نفر و زخمی شدن هفت تن دیگر در حملات روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به استان نبطیه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در ادامه تشدید تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل، حملات روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دستکم دو شهید و هفت زخمی بر جای گذاشت.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد یک حمله در شهرک «دویر» در استان نبطیه یک نفر را کشته و هفت نفر را زخمی کرده است. حمله دوم در «عیثا الشعب» در همان استان نیز منجر به شهادت یک نفر دیگر شد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در دویر هدف قرار داده که باعث آتش‌سوزی آن شده است. عکاس خبرگزاری فرانسه در محل، آتشنشان‌ها را در حال خاموش کردن آتش خودروی هدف‌گیری شده و حدود پنج خودروی آسیب‌دیده دیگر دیده است. این حمله به یک مرکز خرید محلی نیز خسارت وارد کرده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل یک روز قبل تهدید کرده بود حملات خود علیه حزب‌الله را تشدید خواهد کرد. «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، ادعا کرده بود حزب‌الله «با آتش بازی می کند.»

این در حالی است که آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ برای پایان دادن به درگیری‌های بیش از یک ساله، برقرار شده بود. روز شنبه نیز چهار نفر در حمله اسرائیل به خودرویی در استان نبطیه کشته شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله پهپادی
خبرهای مرتبط
سه ضلعی رقابت اهل سنت در انتخابات عراق؛ رقابت ایران، ترکیه، امارات و عربستان؟
اردن و آلمان: نیروی بین‌المللی در غزه باید مجوز سازمان ملل داشته باشد
تهدید رژیم صهیونیستی به تشدید حملات در جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
آخرین اخبار
پیش‌بینی افزایش حجم تجارت ریلی ایران و افغانستان تا پایان سال
نخست‌وزیر روسیه برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وارد پکن شد
هلال‌احمر افغانستان با نهادهای بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کرد
طالبان طرح ۵ ساله معیشت جایگزین برای ممنوعیت کشت خشخاش را تصویب کرد
طالبان در تماس با وزیر خارجه ازبکستان بر اولویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد
توسعه همکاری‌های تجاری طالبان و قزاقستان با تمرکز بر صادرات محصولات کشاورزی
زلزله در افغانستان؛ ایران اعلام آمادگی برای ارسال کمک کرد
دستگیری ۵ عضو یک شبکه نفوذی وابسته به «حسام الأسطل» در خان‌یونس
زلنسکی: نمایندگان آمریکا هفته آینده برای مذاکره پهپادی به اوکراین سفر می‌کنند
درخواست ترامپ از کنگره برای لغو تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه
السودانی: خلع سلاح گروه‌ها تنها پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن است
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید
ترکیه خواستار تداوم فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
اردوغان خواستار اقدام جهان اسلام برای بحران سودان شد
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
حملات اسرائیل به لبنان ۲ شهید و ۷ زخمی برجای گذاشت
تصویب پیش‌نویس اعدام اسرا در کنست «جنایت جنگی» است
هشدار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره «جنایت جنگی» در سودان
زلزله ۵ ریشتری ترکیه را لرزاند
تحویل پیکر ۴۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
قاضی آمریکایی استقرار گارد ملی در پورتلند را متوقف کرد
حماس: اعدام اسیران، تجسم چهره فاشیستی اسرائیل است
بازداشت دادستان نظامی اسرائیل در تحقیقات مربوط به انتشار ویدئوی شکنجه اسیر فلسطینی
نظرسنجی: بالاترین میزان نارضایتی از ترامپ طی دو دوره ریاست جمهوری
تشکر بن‌گویر از نتانیاهو به دلیل حمایت از اعدام اسرای فلسطینی
انتقاد صریح اردوغان: حماس متعهد به آتش‌بس و اسرائیل بدعهد است
پیشروی روسیه در پوکروفسک و حمله به اهداف نظامی و صنعتی اوکراین
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد