منابع لبنانی از شهادت دو نفر و زخمی شدن هفت تن دیگر در حملات روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به استان نبطیه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در ادامه تشدید تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل، حملات روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دستکم دو شهید و هفت زخمی بر جای گذاشت.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد یک حمله در شهرک «دویر» در استان نبطیه یک نفر را کشته و هفت نفر را زخمی کرده است. حمله دوم در «عیثا الشعب» در همان استان نیز منجر به شهادت یک نفر دیگر شد.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در دویر هدف قرار داده که باعث آتش‌سوزی آن شده است. عکاس خبرگزاری فرانسه در محل، آتشنشان‌ها را در حال خاموش کردن آتش خودروی هدف‌گیری شده و حدود پنج خودروی آسیب‌دیده دیگر دیده است. این حمله به یک مرکز خرید محلی نیز خسارت وارد کرده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل یک روز قبل تهدید کرده بود حملات خود علیه حزب‌الله را تشدید خواهد کرد. «اسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، ادعا کرده بود حزب‌الله «با آتش بازی می کند.»

این در حالی است که آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ برای پایان دادن به درگیری‌های بیش از یک ساله، برقرار شده بود. روز شنبه نیز چهار نفر در حمله اسرائیل به خودرویی در استان نبطیه کشته شدند.

منبع: الجزیره