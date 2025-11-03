ایالات متحده در پی دستور دونالد ترامپ برای ازسرگیری آزمایش‌های تسلیحات اتمی، اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را برنامه‌ریزی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  بر اساس گزارش خبرگزاری نیوزویک، ایالات متحده اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای قادر به حمل کلاهک اتمی (اما غیرمسلح) خود را پس از دستور دونالد ترامپ برای ازسرگیری آزمایش‌ها، برنامه‌ریزی کرده است.

بر این اساس، این آزمایش در پی دستور هفته گذشته ترامپ به پنتاگون برای آغاز فوری آزمایش‌های تسلیحات اتمی منتشر شده است. رئیس‌جمهور آمریکا این تصمیم را با استناد به ادعای ادامه آزمایش‌ها توسط روسیه و چین اتخاذ کرد.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، پس از این دستور توضیح داد که این آزمایش‌ها شامل انفجار واقعی نخواهد شد، بلکه تنها به تست قطعات ضروری برای یک انفجار اتمی محدود می‌شود.

نیوزویک در ادامه تأکید کرد: «نیروی نظامی آمریکا به طور منظم ناوگان موشک‌های قاره‌پیمای خود را که بخشی از سه‌گانه اتمی در کنار زیردریایی‌های مجهز به موشک بالیستیک و بمب‌افکن‌ها محسوب می‌شود، چندین بار در سال آزمایش می‌کند تا از ایمن، امن، مؤثر و عملی بودن آن برای تأمین بازدارندگی استراتژیک اطمینان حاصل کند.»

منبع: تاس

برچسب ها: آزمایش موشکی ، موشک قاره پیما مجهز به کلاهک هسته ای
