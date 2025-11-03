هشدار نارنجی در هرمزگان؛ طوفان گرد و خاک در راه است

باشگاه خبرنگاران جوان ؛مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای این استان خبر داد و گفت: این هشدار تا پانزدهم آبانماه جاری معتبر است.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری هرمزگان، مهرداد حسنزاده با اشاره به تشدید سرعت بادهای شمالشرقی و وقوع پدیده گرد و خاک در مناطق شرقی و مرکزی استان اظهار داشت: این سامانه از صبح سهشنبه ۱۳ آبانماه فعال میشود و تا بعدازظهر همان روز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه وزش باد شدید با سرعتی حدود ۵۰ کیلومتر بر ساعت همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان پیشبینی شده است، افزود: شهرستانهای بشاگرد، رودان، میناب، جاسک، سیریک، حاجیآباد، بندرعباس و قشم تحت تأثیر این پدیده قرار میگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استان هشدار داد: کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی، خسارت به سازههای سبک، شکستن درختان فرسوده و اختلال در ناوگان هوایی، جادهای و دریایی از مهمترین پیامدهای این سامانه است.
حسنزاده به شهروندان توصیه کرد از ترددهای غیرضروری در مناطق درگیر طوفان خودداری کرده و در زمان غبارآلودگی از ماسک استفاده کنند.
وی همچنین از کشاورزان و بهرهبرداران خواست اقدامات لازم برای محافظت از پوشش گلخانهها و محصولات کشاورزی را انجام دهند و بر احتیاط در فعالیتهای عمرانی و ترددهای برونجادهای به سمت استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان تأکید کرد.
منبع:روابط عمومی استانداری هرمزگان