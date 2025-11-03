باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص انتقال جنجالی مجتبی فخریان نوشت: با توجه به اظهاراتی که مدیرعامل باشگاه شمس‌آذر در ارتباط با موضوع مبلغ پرداختی به آن باشگاه در جریان انتقال مجتبی فخریان داشتند، شبهات و ابهاماتی پیش آمد که در این باره به اطلاع هواداران و رسانه‌ها می‌رساند؛ در این ارتباط با بازگشت مبلغ مورد نظر از سوی باشگاه پرسپولیس در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، طرح دعوا شد. این پرونده در حال حاضر مفتوح است تا رسیدگی و اعلام رای صورت بگیرد.

گفتنی است؛ باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن مبلغ پرداختی به باشگاه شمس آذر بابت انتقال مجتبی فخریان است.