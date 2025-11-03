باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز دوشنبه در اجلاس اقتصادی سازمان همکاری اسلامی در استانبول، از جهان اسلام خواست تا مسئولیت خود را برای توقف خشونتها در سودان انجام دهد.
اردوغان با اشاره به کشتار غیرنظامیان در الفاشر سودان گفت: «هیچ فرد باوجدانی نمیتواند این کشتارها را بپذیرد. ما نمیتوانیم سکوت کنیم.»
وی تأکید کرد: «بزرگترین مسئولیت برای متوقف کردن سریع خونریزیها در سودان بدون شک بر دوش جهان اسلام است. ما به عنوان مسلمانان باید مشکلات خود را به جای کمک از دیگران، خودمان حل کنیم.»
رئیسجمهور ترکیه خواستار حمایت از «تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سودان» شد.
ترکیه که اکنون ریاست دورهای شورای وزیران خارجه سازمان ۵۷ عضوی همکاری اسلامی را بر عهده دارد، از زمان آغاز درگیری در سودان در آوریل ۲۰۲۳، از ارتش این کشور در مقابله با نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) حمایت کرده است.
کمیساریای پناهندگان سازمان ملل گزارش داده که نزدیک به ۳۷٬۰۰۰ نفر تنها در طی کمی بیش از یک هفته از زمان تصرف الفاشر توسط شبهنظامیان RSF، از این شهر گریختهاند. دهها هزار نفر نیز در داخل شهر به دام افتادهاند و گزارشهایی از اعدامهای فراقضایی، خشونت جنسی، حمله به کارکنان امدادی و غارت منتشر شده است.
بر اساس آمار سازمان ملل، درگیری سودان تاکنون منجر به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی نزدیک به ۱۲ میلیون نفر شده که بزرگترین بحران آوارگی و گرسنگی در جهان محسوب میشود.
