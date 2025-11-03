باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش مقامات بهداشتی محلی، این حمله در شمال شهر رفح در جنوب غزه رخ داده است. رسانه‌های محلی اعلام کردند یکی از کشته‌شدگان یک زن بوده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای ادعا کرد افرادی را شناسایی کرده که به سمت خط زرد - که مناطق تحت کنترل نظامی است- پیشروی می‌کردند و «تهدیدی فوری» ایجاد کرده بودند.

ساکنان محلی گزارش دادند که نیرو‌های صهیونیستی همچنان به تخریب خانه‌ها در مناطق شرقی رفح، خان یونس و شهر غزه ادامه می‌دهند.

این حادثه در ادامه روز‌های نقض مکرر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی رخ داده است. مقامات بهداشتی فلسطین اعلام کرده‌اند که از زمان آغاز آتش‌بس، ۲۳۹ فلسطینی در حملات این رژیم به شهادت رسیده‌اند که نزدیک به نیمی از آنان تنها در یک روز گذشته بودند.

در همین حال، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ۴۵ پیکر از شهدای فلسطینی که در اختیار رژیم صهیونیستی بود، بازگردانده شده است. با این اقدام، تعداد کل شهدای اسیر بازگردانده شده به ۲۷۰ جسد افزایش یافته است.

اگرچه آتش‌بس از دهم اکتبر موجب آرامش نسبی در غزه شده و امکان بازگشت ده‌ها هزار آواره و ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر را فراهم کرده، اما ادامه خشونت‌ها، ثبات این توافق را تحت تأثیر قرار داده است.

منبع: رویترز