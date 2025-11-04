باشگاه خبرنگاران جوان - این تفاهمنامهها در سفر هیئت عالیرتبه رسانهای جمهوری اسلامی ایران به ریاست «احمد نوروزی» معاون رئیس سازمان و رئیس بخش برونمرزی صدا و سیما و با حضور «عباس محمدنژاد» مدیرکل امور بینالملل، «مرتضی شمسی» مدیر شبکه جهانی سحر و «جابر علی محمدی» مدیرکل صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان امضا شد.
براساس این توافقها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شبکه تلویزیون ملی پاکستان (PTV)، شبکه خصوصی ساب تیوی (Sub TV)، شرکت سینمایی Cinepax Media Pvt Ltd و شبکه منطقهای ووش تیوی (Vsh TV) تفاهمنامههای همکاری دوجانبه در زمینههای فنی، آموزشی، تولیدی و فرهنگی امضا کرد.
محورهای این تفاهمنامهها شامل تبادل و پخش برنامههای تلویزیونی و رادیویی، تولیدات مشترک رسانهای و فرهنگی، همکاریهای آموزشی و پژوهشی، تبادل تجربههای فنی و برگزاری دورههای تخصصی و همچنین مشارکت در جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی میان دو کشور است.
یکی از محورهای برجسته این همکاریها، مشارکت فنی و آموزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در طرح ایجاد «شهرک سینمایی پنجاب» با همکاری شرکت Cinepax Media است که با هدف توسعه زیرساختهای تولیدات سینمایی و تبادلات فرهنگی میان دو کشور اجرا خواهد شد.
در حاشیه امضای تفاهمنامهها، وزیر فدرال اطلاعات و رسانههای جمعی پاکستان با قدردانی از حضور هیئت ایرانی، امضای این اسناد را نقطه عطفی در روابط رسانهای و فرهنگی دو کشور توصیف کرد.
وی اظهار داشت: همکاری رسانههای ایران و پاکستان میتواند به تقویت وحدت امت اسلامی، مقابله با تحریفهای رسانهای غرب و گسترش تعاملات فرهنگی و مردمی میان دو ملت منجر شود.
هیئت ایرانی نیز امضای این تفاهمنامهها را گامی عملی در مسیر گسترش دیپلماسی رسانهای جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا و بسترساز همکاریهای پایدار رسانهای و فرهنگی میان تهران و اسلامآباد دانست.
منبع: روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی