باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر امور خارجه ترکیه از جامعه بینالمللی خواست فشار بر رژیم صهیونیستی را حفظ کند و تأکید کرد که این رژیم به طور مکرر آتشبس را نقض و ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه را مسدود کرده است.
هاکان فیدان روز دوشنبه پس از نشست وزیران با نمایندگان قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، پاکستان، اندونزی و ترکیه در استانبول گفت کشورش آماده است در چارچوبی «روشن و قابل قبول» در تلاشهای صلح مشارکت کند.
وی با اشاره به باقی ماندن اختلافات حلنشده بین طرفین، به طرح پیشنهادی «نیروی تثبیتکننده بینالمللی» بخشی از طرح صلح ۲۰ مادهای دونالد ترامپ - اشاره کرد و در مورد ساختار آن ابراز تردید نمود.
فیدان تأکید کرد: «هیچ اقدام دیگری که آتشبس را تضعیف یا صلح را مختل کند، نباید تحمل شود. عزم نشاندادهشده توسط فلسطینیان باید به رسمیت شناخته شود و روند منتهی به صلح باید حفظ شود.»
منبع: آناتولی