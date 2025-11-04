مدیر اجرایی جایزه البرز از برگزاری نشست‌ها و مذاکرات میان بنیاد فرهنگی البرز و بنیاد ملی نخبگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر، مذاکراتی میان بنیاد فرهنگی البرز و بنیاد ملی نخبگان در جریان است تا امکان بهره‌مندی برگزیدگان جایزه البرز از تسهیلات نخبگان و امتیازات ویژه تحصیلی فراهم شود.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با بیان این که هر سال تعداد محدودی از دانش‌آموزان کشور، معمولاً حدود سی نفر، در مقطع متوسطه دوم موفق به کسب عنوان برگزیده جایزه البرز می‌شوند؛ افزود: هدف ما این است که این برگزیدگان بتوانند از حمایت‌ها و امتیازات نخبگان علمی کشور برخوردار شوند. در حال حاضر این موضوع به‌صورت قطعی اجرایی نشده، اما امیدواریم در دوره‌های آتی به مرحله عملیاتی برسد.

ارشدی ادامه داد: ماموریت بنیاد فرهنگی البرز تا کنون بر شناسایی و ارزیابی عملکرد تحصیلی و فرهنگی دانش‌آموزان در طول سال‌های تحصیل متمرکز بوده است، اما تلاش داریم این زنجیره حمایتی را با همکاری سایر نهاد‌ها و مراجع علمی تکمیل کنیم تا حمایت از برگزیدگان پس از مرحله انتخاب نیز ادامه یابد.

مذاکرات البرز و بنیاد نخبگان برای حمایت از برگزیدگان جایزه البرز +فیلم
