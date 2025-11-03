باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در پنج استان واقع در نوار شمالی کشور بارش باران و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: امشب در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، بارش باران، در برخی نقاط احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه با کاهش دما پیش بینی می شود.

او بیان کرد:روزهای سه شنبه تا پنجشنبه در برخی نقاط استان گیلان بارش پراکنده رخ می دهد. سه شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش محسوس دما پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد: امشب در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شرق سمنان، سیستان و بلوچستان و شرق کرمان، سخه‌شنبه در شرق و جنوب شرق و چهارشنبه در جنوب شرق کشور وزش باد شدید، در برخی نقاط گردو خاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

وی افزود: فردا سه شنبه دریای خزر، دوشنبه خلیج فارس و سه شنبه و چهارشنبه دریای عمان مواج است.