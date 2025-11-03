باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
استفاده دولت آمریکا از غذا به عنوان سلاح بر ضد مردم خود + فیلم

کمک غذایی ۴۲ میلیون نیازمند آمریکایی به دستور ترامپ به بهانه اختلاف سیاسی دو حزب این کشور قطع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت آمریکا که در آستانه رقم زدن طولانی ترین زمان تعطیلی دولت در تاریخ این کشور است، کمک غذایی به 42 میلیون آمریکایی را به بهانه های مرتبط با بودجه قطع کرده است.

