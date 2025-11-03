استفاده دولت آمریکا از غذا به عنوان سلاح بر ضد مردم خود + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u0644\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f\u0646 \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a\u060c \u06a9\u0645\u06a9 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 42 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062a\u0628\u0637 \u0628\u0627 \u0628\u0648\u062f\u062c\u0647 \u0642\u0637\u0639 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n