مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال کشت چغندرقند پاییزه در این شهرستان به هزار و ۳۵۰ هکتار برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال کشت چغندرقند پاییزه در این شهرستان با توجه به سطح ابلاغی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با هدف اصلاح الگوی کشت به هزار و ۳۵۰ هکتار برسد.

او تصریح کرد: چغندرقند پاییزه به‌صورت قراردادی کشت می‌شود و خرید آن تضمینی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با بیان اینکه عمده کشت چغندرقند پاییزه در شهرستان کازرون در بخش مرکزی، بالاده، فامور و شاپور است و به صورت مکانیزه انجام می‌شود، ادامه داد: تاکنون با ۷ دستگاه بذرکار، سطحی معادل ۵۰۰ هکتار چغندرقند کشت شده است و تا اخر آبان ماه ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون، دلایل استقبال کشاورزان از کشت چغندرقند در امسال را افزایش قیمت خرید محصول تولیدشده، تشکیل جلسات توجیهی و کلاس‌های آموزشی و ترویجی، توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی از سوی کارخانه‌های طرف قرارداد، استفاده از آبیاری تحت‌فشار و تعهد کارخانه‌های قند در پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان عنوان کرد.

آقایی با بیان اینکه غالب ارقام استفاده شده در سال زراعی جاری شامل آنتک، آکازیا، آلانیا، آمالدی، لوانته و بتاسیا است، اضافه کرد: میانگین تولید در شهرستان حدود ۸۰ تن در هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون افزود: مصرف بهینه آب، بالاتر بودن میانگین عملکرد، تحمل به شوری و اصلاح خاک به‌صورت تناوب با سایر محصولات از مزایای کشت چغندرقند در این شهرستان است.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.

