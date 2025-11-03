جنبش جهاد اسلامی فلسطین طرح تصویب‌شده برای اعدام اسرای فلسطینی در کنست رژیم صهیونیستی را جنایت جنگی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای رسمی، تصویب طرح مجازات اعدام برای اسرای فلسطینی توسط کمیته امنیت ملی کنست رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و آن را اوج تجاوزات سیستماتیک و نقض سازمان‌یافته حقوق ملت فلسطین خوانده است.

این جنبش در بیانیه خود تأکید کرد که این تصمیم نقض آشکار تمامی معاهدات بین‌المللی و قوانین بشردوستانه است و تصویب آن در چارچوب جنگ نسل‌کشی که رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری ادامه داده، مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شود.

جهاد اسلامی با تأکید بر عزم راسخ خود برای مقابله با سیاست‌های ستمگرانه و متجاوزانه دشمن صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر، اعلام کرد که از هیچ تلاشی برای دفاع از حقوق ملت فلسطین فروگذار نخواهد کرد.

این جنبش در پایان از ملت فلسطین در همه جای جهان خواسته است با به کارگیری تمامی ابزار‌ها و روش‌های ممکن، در برابر این نقض فاحش حقوق اسرای قهرمان فلسطینی واکنش نشان دهند. این بیانیه در شرایطی صادر می‌شود که رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک قوانین بین‌المللی را نقض کرده و بر شدت جنایات خود در برابر ملت فلسطین می‌افزاید.

برچسب ها: جهاد اسلامی فلسطین ، اسرای فلسطینی
