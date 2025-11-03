سرپرست گمرکات سیستان و بلوچستان، اعلام کرد: در ۷ماهه ۱۴۰۴، صادرات از گمرکات استان به رقم یک میلیون و ۵۲۳ هزار تن رسید که ارزش دلاری آن ۱۸۶ میلیون و ۲۰۵ هزار دلار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا بلوطی‌میرزا گفت: از نظر وزنی این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد و از ز نظر ارزش ۳ درصد افزایش یافته است.

وی اقلام عمده صادراتی را سیمان، کلینکر، سنگ‌آهن، محصولات کشاورزی و مواد غذایی عنوان کرد.

بلو‌طی‌میرزا اظهار داشت: در همین بازه زمانی، یک میلیون و ۳۸۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۶۷ درصد و از نظر ارزشی ۳۳ درصد افزایش داشته است.

به گفته سرپرست گمرکات استان، عمده کالا‌های وارداتی شامل گندم، برنج، دانه سویا، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، لاستیک خودرو، انبه و گوشت بوده است.

منبع گمرکات سیستان و بلوچستان