آیین آزادی ۱۴ زندانی محکوم به قصاص استان تهران با حضور دادستان تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ قوه قضاییه اعلام کرد: در آستانه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در مراسمی با حضور علی صالحی دادستان تهران، یونس طرهانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷، حجت‌الاسلام احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجفی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شورای حل اختلاف استان و جمعی از مسئولان قضایی، اصحاب رسانه و اولیای دم، ۱۴ زندانی محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند. 

دادستان تهران: اسلام دین قانون است، اما به گذشت و بخشش تاکید دارد

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این آیین، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خیران، صلح‌یاران، سفیران صلح و کارکنان دستگاه قضایی در زمینه برقراری صلح و سازش، اظهار کرد: اسلام دین قانون است و پیامبر گرامی اسلام که رحمت للعالمین است، سختی قانون را شکسته تا جان انسان‌ها را از طریق صلح و سازش نجات دهد.

وی افزود: قصاص حق طبیعی اولیای دم است و در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است، اما در همان آیات شریف اشاره شده که بهتر است که از این حق گذشت شود و خداوند به اولیای دم پاداش بهشت وعده داده است.

دادستان تهران خطاب به خانواده اولیای دم، گفت: شما معامله بزرگی با خدا کردید که پاداش آن وصف ناشدنی است. این عمل کریمانه قطعا توشه دنیا و آخرت شما خواهد بود.

وی در ادامه خطاب به محکومان نیز، بیان کرد: فرصتی که امروز خداوند به لطف اولیای دم به شما بخشیده را قدر بدانید، با تمسک به اولیای الهی و اهل بیت (س) سعی کنید مسیر و راه زندگی خود را تغییر دهید. اگر اشتباهی را مرتکب شدید از آن عدول کنید و زندگی شرافتمندانه‌ای را آغاز کنید. 

محمد شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ در ابتدای این مراسم، اظهار کرد: با توجه به اینکه دادسرای جنایی یکی از دادسرا‌های تخصصی دادسرای تهران است، در این دادسرا نهایت تلاش خود را برای صلح و سازش در پرونده‌ها به کار می‌گیریم. در این راستا ظرفیت خیران و صلح یاران و اعضای افراد صاحب نفوذ نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: در این دادسرا تلاش می‌شود خانواده‌های اولیای دم با محکومان دیدار داشته باشند شاید با دیدن شرایط محکوم و گفت‌وگوی آنها، سازش حاصل شود.

شهریاری تاکید کرد: هر چند قصاص حق خانواده اولیای دم است، اما در قرآن کریم بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است. توصیه می‌کنیم که در این پرونده‌ها اولیای‌دم نگاه کریمانه و متفاوتی به موضوع داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای برقراری صلح و سازش، گفت: همکاران ما در دادسرا و زندان زحمات و مشقات فراوانی را متحمل می‌شوند. در برخی موارد صلح یاران ما به منازل اولیای دم حتی در شهرستان‌ها مراجعه می‌کنند. تمام تلاش ما حسب قانون و دستورات ریاست قوه قضاییه در جهت برقراری صلح و سازش و عدم اجرای حکم قصاص است. 

سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷ تصریح کرد: در این جلسه نیز ۱۴ زندانی محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند که برخی از آنها برای سپری کردن جنبه عمومی جرم روانه زندان و چند نفر آزاد می‌شوند. تعدادی از این محکومان نیز در عفو معیاری اخیر مشمول عفو و رحمت مقام معظم رهبری قرار گرفتند. 

یونس طرهانی معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امور زندان‌ها نیز در این مراسم، اظهار کرد: ما در مجموعه قضایی از زحمات و تلاش‌های همه کسانی که به هر نحو در برقراری صلح و سازش و رهایی محکومان از قصاص زحمت می‌کشند و تلاش دارند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حق قصاص یکی از حقوق مسلم اولیای دم است که در آیات قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است، گفت: در کنار این حق همین آموزه‌های دینی گذشت و بخشش را نیز همواره گوشزد کرده‌اند و به مسلمانان توصیه کرده که گذشت و بخشش داشته باشند.

طرهانی خطاب به محکومان تصریح کرد: ظرفیت و توان زیادی از دستگاه قضا صرف این شده که شما به زندگی بازگردند پس قدر این زحمات را بدانید و راه زندگی شرافتمندانه را در پیش بگیرید و از رفتار و کردار سابق خود توبه کنید.

حجت‌الاسلام علی نجفی رئیس شورای حل اختلاف استان تهران نیز در این آیین، ضمن تقدیر و تشکر از اولیای دم این پرونده‌ها، گفت: بخشش این محکومان از سوی اولیای دم، مسئولیت آنها را سنگین کرده و باید با تمام توان تلاش کنند این اشتباه و گناه را جبران کنند و به عمل صالح روی بیاورند.

در این مراسم شهردار منطقه ۱۰ تهران نیز خانواده‌های اولیای دم را که از حق قصاص گذشتند به سفر معنوی زیارت مشهد مقدس دعوت کرد.

منبع: قوه قضاییه 

